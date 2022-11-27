تألق العرب ضد بلجيكا في كأس العالم

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يبدو أن تواجد العرب مع منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم في مجموعة واحدة ضمن منافسات كأس العالم، بات بمثابة فأل الخير.
وكانت بداية تألق العرب ضد بلجيكا خلال منافسات كأس العالم 1994 في أمريكا، عندما نجح منتخب السعودية الأول لكرة القدم في تحقيق فوز تاريخي بهدف دون رد سجله سعيد العويران، ليقود الأخضر للتأهل إلى دور الـ16.
ونجح منتخب المغرب الأول لكرة القدم في تكرار الأمر ذاته خلال مواجهة بلجيكا اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022، وفاز أسود الأطلس بهدفين دون رد.
وأصبح منتخب المغرب الأول لكرة القدم قريبًا من التأهل إلى دور الـ16 بعد فوزه التاريخي اليوم، كما رفع عدد انتصاراته المونديالية إلى 3، جميعها أمام المنتخبات الأوروبية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
كما نجح منتخب تونس الأول لكرة القدم في تقديم واحدة من أفضل مبارياته في نهائيات كأس العالم أمام بلجيكا، حينما فرض التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 في مونديال 2002.
وفي السياق ذاته، تمكن منتخب مصر الأول لكرة القدم من تحقيق الفوز على “الشياطين الحمر” بهدفين مقابل هدف، قبل المشاركة في كأس العالم 2022.