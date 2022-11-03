Icon

ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟ Icon تسلسل زمني للعطل في المنافذ الدولية الثلاثة Icon عودة العمل في جوازات المنافذ بعد العطل الجزئي Icon إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني لفحص المركبات Icon السفير بخاري يوضح سبب قطع زيارته لـ الفاعور Icon ماسك يسخر من إلحاح عودة ترامب لتويتر Icon الصويلحي لـ”المواطن”: لا يمكن التنبؤ ببطل كأس الملك Icon حضور المملكة في قمة الجزائر تأكيد للتضامن العربي Icon فيديو متداول للعثور على رتيل مفقودة مكة Icon الألعاب الإلكترونية بـ السعودية تتفوق على أمريكا  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ظهر بشكل مميز مع النصر

تألق لويس جوستافو يضعه في منافسة آسيوية

2022-11-03 الساعة 2:32
تألق لويس جوستافو يضعه في منافسة آسيوية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

خطف النجم البرازيلي لويس جوستافو الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة الماضية، ليُنافس على جائزة نجم الشهر في منطقة غرب آسيا.

المرشحون للجائزة

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن المرشحين لجائزة نجم شهر أكتوبر في منطقة غرب آسيا، وفتح الباب أمام الجماهير للتصويت، حتى يوم السبت المقبل عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

شعار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
شعار الاتحاد الآسيوي

ويختار الاتحاد الآسيوي أفضل لاعب في الشهر، بناء على العديد من المعايير أهمها دوره في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، ترتيب الفريق على صعيد المنافسة، وأهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

واختار الآسيوي بجانب نجم النصر، لويس جوستافو، كلًا من؛ فابيو دا ليما “الوصل الإماراتي”، مجدي العطار “الفيصلي الأردني”، حسين جبار “القوة الجوية العراقي”، علي عدوي “شباب الظاهرية الفلسطيني”، محمود البحر “الجبلة السوري”، الحاج مالك “الأنصار اللبناني”، سامي فريوي “الخالدية البحريني” ومحمد دحام “النصر الكويتي”.

الافضل في آسيا شهر أكتوبر
المرشحون للجائزة – المصدر @theAFCCL_ar

تألق لويس جوستافو

وقال الآسيوي في تقرير عن لويس جوستافو: “نجح في تسجيل 3 أهداف لفريقه النصر في مرمى كل من أبها هدف والفيحاء هدفين، وساهم بقوة في إمداد زملائه بالعديد من التمريرات الحاسمة والمؤثرة، ما ساعد الفريق في التقدم للمركز الثاني على سلم الترتيب العام للفرق برصيد 19 هدفاً بفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر”.

لويس جوستافو
لويس جوستافو – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صور الكسوف تظهر ألسنة اللهب على حافة...
السعودية اليوم

صور الكسوف تظهر ألسنة اللهب على حافة...

السعودية اليوم
ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية في 2025
السعودية اليوم

ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية في 2025

السعودية اليوم
77 جهة لتوظيف خريجي جامعة الملك فهد
السعودية اليوم

77 جهة لتوظيف خريجي جامعة الملك فهد

السعودية اليوم
أمريكا تهدد روسيا بقنابل B61-12 التكتيكية
العالم

أمريكا تهدد روسيا بقنابل B61-12 التكتيكية

العالم
السعودية لاعب دولي في القارة الأفريقية
السعودية اليوم

السعودية لاعب دولي في القارة الأفريقية

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة وزراء...
الملك سلمان

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة وزراء...

الملك سلمان
ويكند الرعب في موسم الرياض: الزوار أبدعوا
حصاد اليوم

ويكند الرعب في موسم الرياض: الزوار أبدعوا

حصاد اليوم
جدل بسبب تلبس الجن بالمتبرجات
السعودية اليوم

جدل بسبب تلبس الجن بالمتبرجات

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه