تألق لويس جوستافو يضعه في منافسة آسيوية

خطف النجم البرازيلي لويس جوستافو الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة الماضية، ليُنافس على جائزة نجم الشهر في منطقة غرب آسيا.

المرشحون للجائزة

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن المرشحين لجائزة نجم شهر أكتوبر في منطقة غرب آسيا، وفتح الباب أمام الجماهير للتصويت، حتى يوم السبت المقبل عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

ويختار الاتحاد الآسيوي أفضل لاعب في الشهر، بناء على العديد من المعايير أهمها دوره في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، ترتيب الفريق على صعيد المنافسة، وأهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

واختار الآسيوي بجانب نجم النصر، لويس جوستافو، كلًا من؛ فابيو دا ليما “الوصل الإماراتي”، مجدي العطار “الفيصلي الأردني”، حسين جبار “القوة الجوية العراقي”، علي عدوي “شباب الظاهرية الفلسطيني”، محمود البحر “الجبلة السوري”، الحاج مالك “الأنصار اللبناني”، سامي فريوي “الخالدية البحريني” ومحمد دحام “النصر الكويتي”.

تألق لويس جوستافو

وقال الآسيوي في تقرير عن لويس جوستافو: “نجح في تسجيل 3 أهداف لفريقه النصر في مرمى كل من أبها هدف والفيحاء هدفين، وساهم بقوة في إمداد زملائه بالعديد من التمريرات الحاسمة والمؤثرة، ما ساعد الفريق في التقدم للمركز الثاني على سلم الترتيب العام للفرق برصيد 19 هدفاً بفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر”.