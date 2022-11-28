تاريخ مواجهات السعودية ضد المكسيك

تنتظر الجماهير مباراة السعودية ضد المكسيك في نهائيات كأس العالم 2022، في ظل المنافسة القوية على تحقيق الثلاث نقاط، أملًا في التأهل إلى دور الـ16.

السعودية ضد المكسيك

ويحتضن استاد لوسيل مباراة السعودية ضد المكسيك، مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل منتخب السعودية الأول لكرة القدم المركز الثالث في مجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما تتذيل المكسيك الترتيب برصيد نقطة.

تاريخ المواجهات

ولعب منتخب السعودية ضد المكسيك 5 مباريات من قبل، ولم ينجح الأخضر في تحقيق أي فوز، حيث خسر 4 مرات، فيما خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة ودية جمعت بينهما عام 1998 على استاد دومينيك دوفايشيل في فرنسا.

وجاءت أولى مباريات السعودية ضد المكسيك على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، في يناير عام 1995 ضمن منافسات مرحلة المجموعات في كأس القارات، وانتهت المباراة بخسارة الأخضر بهدفين نظيفين.

وتقابلا وديًا في أمريكا شهر أكتوبر من العام ذاته، ونجح منتخب المكسيك في الفوز بهدفين مقابل هدف، وخسر الأخضر بخماسية دون رد في مرحلة المجموعات بكأس القارات 1997 على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وتمكن منتخب المكسيك الأول لكرة القدم من تحقيق الفوز على السعودية بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد أزتيكا في المكسيك، ضمن منافسات مرحلة المجموعات بكأس القارات 1999.