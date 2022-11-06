تجهيزات استثنائية بملاعب كأس العالم 2022

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن تفاصيل بناء ملاعب بطولة كأس العالم لعام 2022 المزمع إقامته في قطر، قائلة إنها البطولة الأكثر سخاءً في تاريخها، متابعة: لم يتم ادخار أي نفقات في تلبية معظم المتطلبات الأساسية لأحد أكبر بطولات كرة القدم لاسيما في الملاعب نفسها.

التغلب على نمو العشب

وقال التقرير: مع وجود جمهور عالمي في المدرجات فإن آخر ما يحتاجه المنظمون هو أن يكون النجمان ليونيل ميسي وكيليان مبابي وغيرهما غير قادرين على اللعب بسبب أسطح الملاعب غير المنتظمة وغير السوية؛ لذلك كان لا بد من التفكير في أمور مبتكرة.

وأضافت الصحيفة: تبلغ متوسط ​​درجات الحرارة في قطر 40 درجة أو أكثر بين مايو وسبتمبر، مما يجعل نمو العشب العادي معقدًا، ولهذا تم استيراد أطنان من البذور وتوظيف العشرات من الموظفين وتثبيت مساحة كبيرة مع ملاعب احتياطية في حال تعرض أي من الملاعب الرئيسية إلى طوارئ.

تفاصيل دقيقة وأرقام مذهلة

تم استيراد مئات الأطنان من بذور الحشائش من الولايات المتحدة على طائرات يتم التحكم فيها بالمناخ لتلبية احتياجات ثمانية ملاعب، سبعة منها جديدة، بالإضافة إلى 136 ملعبًا للتدريب.

وقال ديفيد جراهام من شركة Aspire Turf المسؤولة: سطح الملعب لن يتماسك بدون بذور العشب المناسبة بسبب المناخ والظروف الجوية هناك، مضيفًا أن كل ملعب جديد احتاج إلى 50 ألف لتر من مياه البحر المحلاة يوميًا.

وفي الوقت نفسه، عمل موظفو الملاعب على استهداف الشتاء وبرودة الجو في سبتمبر لإطلاق الهواء البارد على الملاعب، مما يجعلها متينة بما يكفي لاستضافة البطولة في نوفمبر وديسمبر.

وتنخفض درجات الحرارة حاليًا في الخليج وهو أمر جيد للاعبين ولكن في الوقت نفسه فإنه أمر غير جيد للعاملين في شركة تنظيم عشب الملاعب، حيث يدركون أن هناك طفيليات معينة تتكاثر في الشتاء من شأنها أن توقف نمو العشب.

ولحسن الحظ، يتم استخدام الكوكتيلات الكيميائية ونظام مخصوص تحت الأرض لتقليل الرطوبة للقضاء على خطر فطريات العشب الخطير القادر على إفشال خطط اللعب.

كأس العالم الأغلى في التاريخ

تأتي تكلفة كأس العالم في قطر بما يقدر بـ 7 مليارات جنيه إسترليني ما يجعلها الأغلى في التاريخ، وبالتالي، ليس من المستغرب أن يكون لدى المنظمين خطة بديلة في حال أصبحت أي من الملاعب غير قابلة للعب.

وفي مزرعة شمال العاصمة الدوحة، يوجد حقل ضخم من الحشائش الاحتياطية يمكنها تغطية 40 ملعبًا بالحجم الكامل وبالتالي إذا حدث أي أمر طارئ لملعب ما، فإن هناك إمكانية لتغطيته بالكامل بسطح جديد في وقت سريع.

ويمكن حصاد الحشائش ونقلها وتجهيزها للعب في غضون ثماني ساعات فقط.

مكيفات الهواء

وبخلاف تجهيز الملاعب، ستكون كأس العالم هذه هي الأولى التي يمكن للاعبين والمشجعين فيها الاستفادة من تكييف الهواء، حيث سيتم ضخ الهواء المبرد من خلال الشبكات الموجودة في الحامل والفوهات الموجودة في الملعب، كما يتم سحب الهواء للخلف، وإعادة تبريده، وتنقيته ودفعه للخارج مرة أخرى.

ويُذكر أن المباراة الافتتاحية في كأس العالم 2022 ستكون يوم 20 نوفمبر عندما تواجه قطر الإكوادور.