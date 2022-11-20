تردد بي إن سبورت المفتوحة لنقل مباراة قطر والإكوادور

ينتظر عشاق كرة القدم العالمية، مباراة قطر والإكوادور في افتتاح مباريات كأس العالم 2022، حيث يبحثون في الفترة الحالية عن تردد بي إن سبورت المفتوحة التابعة لشبكة قنوات Bein Sports القطرية، لمشاهدة مباراة الافتتاح بجانب 21 مباراة أخرى من البطولة، بعد إعلان إدارة شبكة القنوات عن تلك المفاجأة السارة لجماهيرها.

تردد بي إن سبورت المفتوحة

وسيكون تردد بي إن سبورت المفتوحة كالتالي في قمر ” النايل سات”: “11054 و 12604 وسيكون معدل الاستقطاب أفقي H ، ومعدل الترميز 27500 بينما سيكون معامل تصحيح الخطأ 4/3.

وفي قمر العرب سات، التردد 12379 ومعدل الاستقطاب أفقي H ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

وتنطلق مباراة قطر والإكوادور، اليوم في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب البيت في العاصمة القطرية الدوحة.

قنوات مشفرة تنقل مباراة الافتتاح

أما القنوات المشفرة مثل قنوات Alkass Extra Two HD , Rai ONE , Bein Sports HD 2 Max, Bein Sports HD 1 Max فسوف تنقل مباراة الافتتاح.

ويُعلق على المباراة كل من ” السعودي سمير المعيرفي، المصري أحمد الطيب، التونسي عصام الشوالي، القطري يوسف سيف”.

وسيكون التشكيل المتوقع لـ منتخب قطر مكونًا من: ” سعد الشيب في حراسة المرمى، طارق سلمان، بسام الراوي، عبدالكريم حسن، همام أحمد، كريم بوضياف، عبدالعزيز حاتم، بيدرو ميجيل، أكرم عفيف، الهيدوس، المعز علي”.

ويرغب 32 منتخبًا في التنافس على نيل اللقب الأغلى عالميًا، حيث يُعد المنتخب البرازيلي أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب برصيد 5 مرات، يليه المنتخبان الإيطالي والألماني برصيد 4 مرات، أما منتخبات الأرجنتين وأوروجواي وفرنسا فنال كل منهم اللقب في مناسبتين، بينما فاز منتخبا إنجلترا وإسبانيا باللقب مرة واحدة فقط.