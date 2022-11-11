تركي آل الشيخ يهدي قصيدة للشيخ تميم وقطر

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نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، قصيدة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك على خلفية إقامة مباريات كأس العالم 2022 في الدوحة.
🇸🇦❤️🇶🇦 pic.twitter.com/YFYEsSqzaT
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 10, 2022
وقال آل الشيخ في قصيدته التي نشرها على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”:
المجد لك.. والعز عزك يا تميم
ويديم ربي عزك.. ويحمي قطر
لك السيادة والقيادة.. يا زعيم
حتى بلادك.. أصبحت مصدر فخر
قطر لها العز.. ولها المجد العظيم
الشامخة.. من برها إلى البحر
تاريخها مبهر.. من العهد القديم
تسبق زمنها.. دوم في شتى الصور
قطر قطر .. دايم غلاها في الصميم
ولشعبها.. عز وناموس.. وذخر
متميزة.. في صحو إلا والجو غيم
أرض الصدارة.. دربها دايم خضر
صارت محط للأنظار.. كالدر النظيم
تملي قلوب العالم.. وتملي النظر
نجومها تضوي سماها.. في العتيم
ويغفي على أمواجها.. يغفى القمر
من جهة أخرى، نشر مقطع فيديو لأطفال من قطر خلال فعاليات كاس العالم، معلنين حبهم للمملكة وعشقهم للشعب السعودي بقولهم: سعودي سعودي.. أنا عاشق لشعب السعودية.. المملكة من قديم الوقت نعشها.
تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق الحدث الأبرز عالميًّا بطولة كأس العالم قطر 2022، التي تقام للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وفي عاصمة عربية بعد سنوات استحوذت فيها دول أوروبا على تنظيم المونديال، باستثناء مرات قليلة خرجت فيها البطولة إلى آسيا وإفريقيا وأمريكا.