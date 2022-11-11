Icon

زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته ومواقفه Icon الملك سلمان وإمارة الرياض علاقة أزلية مُسطرة في مداد من ذهب Icon دلالات زيارة الملك سلمان لـ قصر المصمك Icon الملك سلمان يتجول في قصر المصمك Icon الجوازات تعلن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي رجال Icon موثوق يضبط مشاهير الفلس : هند القحطاني تشكو التعليق ! Icon موعد عرض الخدع البصرية وطريقة حجز تذاكر موسم الرياض 2022 Icon شاهد تكريم الوزير القصبي لإلهام شاهين ونادية الجندي Icon عصابة السلب في الرياض بقبضة الشرطة Icon حساب المواطن: 3 خطوات لتحديث المستندات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع اقتراب مونديال كأس العالم 2022

تركي آل الشيخ يهدي قصيدة للشيخ تميم وقطر

2022-11-11 الساعة 1:05
تركي آل الشيخ يهدي قصيدة للشيخ تميم وقطر
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، قصيدة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك على خلفية إقامة مباريات كأس العالم 2022 في الدوحة.

قصيدة آل الشيخ

وقال آل الشيخ في قصيدته التي نشرها على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”:

المجد لك.. والعز عزك يا تميم

ويديم ربي عزك.. ويحمي قطر

لك السيادة والقيادة.. يا زعيم

حتى بلادك.. أصبحت مصدر فخر

قطر لها العز.. ولها المجد العظيم

الشامخة.. من برها إلى البحر

تاريخها مبهر.. من العهد القديم

تسبق زمنها.. دوم في شتى الصور

قطر قطر .. دايم غلاها في الصميم

ولشعبها.. عز وناموس.. وذخر

متميزة.. في صحو إلا والجو غيم

أرض الصدارة.. دربها دايم خضر

صارت محط للأنظار.. كالدر النظيم

تملي قلوب العالم.. وتملي النظر

نجومها تضوي سماها.. في العتيم

ويغفي على أمواجها.. يغفى القمر

من جهة أخرى، نشر مقطع فيديو لأطفال من قطر خلال فعاليات كاس العالم، معلنين حبهم للمملكة وعشقهم للشعب السعودي بقولهم: سعودي سعودي.. أنا عاشق لشعب السعودية.. المملكة من قديم الوقت نعشها.

كاس العالم

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق الحدث الأبرز عالميًّا بطولة كأس العالم قطر 2022، التي تقام للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وفي عاصمة عربية بعد سنوات استحوذت فيها دول أوروبا على تنظيم المونديال، باستثناء مرات قليلة خرجت فيها البطولة إلى آسيا وإفريقيا وأمريكا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة أمازون
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة أمازون

حصاد اليوم
عمومية اتحاد القدم تُطالب المسحل بالاستمرار
آخر الاخبار

عمومية اتحاد القدم تُطالب المسحل بالاستمرار

آخر الاخبار
شخص يدهس آخر عمدًا ويلوذ بالفرار
السعودية اليوم

شخص يدهس آخر عمدًا ويلوذ بالفرار

السعودية اليوم
بنك إنجلترا يضاعف رفع الفائدة
العالم

بنك إنجلترا يضاعف رفع الفائدة

العالم
13 دولة تملك أكثر كاسحات ألغام
حصاد اليوم

13 دولة تملك أكثر كاسحات ألغام

حصاد اليوم
الكوليرا تهدد لبنان
العالم

الكوليرا تهدد لبنان

العالم
165 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات
السعودية اليوم

165 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

السعودية اليوم
نصف المشكلات مصدرها خيالات أصحابها
حصاد اليوم

نصف المشكلات مصدرها خيالات أصحابها

حصاد اليوم