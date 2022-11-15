تسلسل زمني لصواريخ بولندا وأوروبا تكشر عن أنيابها لروسيا

كشف مسؤول استخباراتي أمريكي عن مقتل شخصين من جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا، وفقًا أسوشيتد برس.

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وقال البيت الأبيض في بيان له: نتواصل مع الحكومة البولندية للحصول على مزيد من المعلومات بشأن سقوط صواريخ روسية.

فيما دعت الحكومة ولجنة الأمن القومي في بولندا لاجتماع عاجل بعد سقوط صواريخ على بلدة حدودية مع أوكرانيا.

وكشفت وسائل إعلام بولندية عن مقتل شخصين بعد أن أصابت قذيفة روسية قرية برزيودوف القريبة من حدود أوكرانيا.

وزعمت إذاعة راديو “ZET” البولندية عن مصادر غير رسمية، مقتل شخصين بسبب صاروخين سقطا داخل أراضي البلاد.

وبحسب الإذاعة، سقط صاروخان في منطقة مأهولة بالسكان في مدينة برزيودوف بمقاطعة ليوبليانا على الحدود مع أوكرانيا، مضيفة: أصاب الصاروخان آلة تجفيف حبوب؛ ما أسفر عن مقتل شخصين، والشرطة والجيش في مكان الحادث.

وأفادت التقارير أن الطائرات المقاتلة البولندية أقلعت من مطار بالقرب من مدينة تاديوس مازوفيتسكي.

اجتماع الأمن:

وبعدها، دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي إلى اجتماع لجنة الأمن التابعة لمجلس الوزراء بعد الإبلاغ عن الحادث.

ووعد المتحدث باسم الحكومة بيتر مولر، بأن جميع البيانات المقدمة في الاجتماع، ستعرض إن أمكن، على أوسع نطاق ممكن للرأي العام، وحث على عدم نشر معلومات غير مؤكدة.

ولم ينتظر البنتاجون، بل أصدر بيانًا مباشرًا عقب تداول الأنباء وقال فيه: لا نملك أي تفاصيل حول سقوط صاروخين روسيين على قرية بولندية حدودية مع أوكرانيا، ونتعامل بجدية مع التقارير بشأن هذا الموضوع.

كما أعلن وزير دفاع لاتفيا تضامن بلاده مع بولندا وأدان استهداف روسيا أراضي دولة في حلف شمال الأطلسي.

ثم بعد ذلك قال رئيس الوزراء التشيكي: في حال أكدت بولندا بأن الصواريخ الروسية استهدفت أراضيها فهذا يعتبر تصعيدًا كبيرًا.

روسيا ترد:

وأخيرًا نفت وزارة الدفاع الروسية الخبر قائلة: الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا يعتبر استفزازا متعمدًا يهدف لتصعيد النزاع، مؤكدة لم نشن أي ضـربات على أهـداف قريبة من الحـدود الأوكـرانية مع بـولندا.