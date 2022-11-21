تشغيل الأضواء أثناء النوم قد يسبب السكري

أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Diabetologia أن الأشخاص الذين يشغلون الأضواء ليلًا أثناء النوم هم أكثر عرضة بنسبة 28% للإصابة بمرض السكري.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، فإن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق بالصين ذات تلوث ضوئي مرتفع في الليل كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري بنحو 28% من الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الأقل تلوثًا.

وقال المؤلفون للدراسة إن أكثر من 9 ملايين حالة إصابة بالسكري لدى البالغين الصينيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر قد تكون بسبب التلوث الضوئي، مضيفين أنه من المرجح أن يزداد العدد مع انتقال المزيد من الناس إلى المدن.

وقالت الدكتورة فيليس زي، مديرة مركز طب النوم في جامعة نورث وسترن في جامعة نورث وسترن: تؤكد الدراسة التأثيرات الضارة المحتملة للضوء في الليل على وظيفة التمثيل الغذائي وخطر الإصابة بمرض السكري.

التأثير الصحي للضوء ليلًا

أظهرت الأبحاث السابقة وجود ارتباط بين الضوء الاصطناعي في الليل وزيادة الوزن والسمنة، والاضطرابات في وظيفة التمثيل الغذائي، وإفراز الأنسولين وتطور مرض السكري، وزيادة عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفحصت الدراسة دور الضوء في النوم للبالغين الأصحاء في العشرينات من العمر، وقالت إن النوم ليلة واحدة فقط مع ضوء خافت مثل جهاز التلفزيون مع إيقاف الصوت أدى إلى رفع نسبة السكر في الدم وزيادة معدل ضربات القلب لدى الشباب.

وأظهرت الدراسات السابقة أن معدل ضربات القلب المرتفع ليلاً هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب في المستقبل والوفاة المبكرة، في حين أن ارتفاع مستويات السكر في الدم هو علامة على مقاومة الأنسولين، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

قال الدكتور جاريث ناي ، كبير محاضري علم وظائف الأعضاء في جامعة تشيستر في المملكة المتحدة: النوم الصحي مهم للغاية في منع تطور مرض السكري، وأنماط النوم غير المتسقة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

طرق حجب الضوء

لتجنب هذه المخاطر، وتقليل مستويات الضوء ليلًا، ضع سريرك بعيدًا عن النوافذ واستخدام الستائر الحاجبة للضوء، وجرب قناع النوم لحماية عينيك.

ابعد الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة عن الفراش أثناء النوم.