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تشكيل منتخب السعودية المتوقع ضد الأرجنتين

2022-11-21 الساعة 6:37
تشكيل منتخب السعودية المتوقع ضد الأرجنتين
المواطن - محمد سمعه

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ينتظر عشاق الأخضر، مباراة السعودية والأرجنتين ظهر الغد ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

السعودية والأرجنتين

وستنطلق المباراة غدًا في تمام الـ1 ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب ” لوسيل” عبر قنوات AL KASS EXTRA TWO HD , AL KASS EXTRA ONE HD , RAI 2 , BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 1 MAX , BEIN SPORTS HD 5 MAX.

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كما يُعلق على مباراة السعودية والأرجنتين كل من ” مشاري القرني في قنوات الكاس القطرية، العماني خليل البلوشي في قنوات بي إن سبورتس”.

التشكيل المتوقع

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الأخضر مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح الشهري”.

أما التشكيل المتوقع لـ منتخب الأرجنتين فسيكون مكونًا من: ” إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى، مولينا، روميرو، أوتاميندي، أكونيا، دي ماريا، دي بول، باريديس، ماك أليستير، ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز”.

وكانت أبرز مواجهة بين السعودية والأرجنتين في نهائي كأس القارات 1992، بمسمى “كأس الملك فهد”، وانتهى اللقاء بفوز الأرجنتين بثلاثية مقابل هدف، ليتوج “التانجو” باللقب.

وقبل مواجهة الأرجنتين، لعب المنتخب السعودي 26 مرة أمام منتخبات أمريكا الجنوبية سواء كانت ودية أو رسمية حيث فاز في لقاء وحيد وخسر 14 مرة وتعادل في 11 لقاء، كما أن آخر 3 مباريات للمنتخب السعودي ضد منتخبات أمريكا اللاتينية، انتهت بخسارة الأخضر أمام فنزويلا وكولومبيا في يونيو الماضي، وتعادل ضد الإكوادور في سبتمبر الماضي.

 

 

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