تشكيل منتخب المغرب لمواجهة كرواتيا بمونديال 2022

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أعلن وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، اليوم الأربعاء، تشكيل فريقه لمواجهة كرواتيا في المباراة المقامة خلال الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر.
حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: أشرف حكيمي – نايف أكرد – رومان سايس – نصير مزراوي
خط الوسط: سفيان أمرابط – عز الدين أوناحي – سليم أملاح
خط الهجوم: – سفيان بوفال – حكيم زياش – يوسف النصيري
وقبل انطلاق مباراة المغرب أمام كرواتيا، تمنت الجماهير العربية والمغربية فوز منتخب أسود الأطلسي باللقاء اليوم أو حتى تحقيق التعادل أسوة بالنتائج الجيدة التي حققها أمس الثلاثاء منتخبا السعودية بالفوز على الأرجنتين بهدفين لهدف، وتعادل بطعم الفوز لـ تونس أمام الدنمارك.
يحمل المنتخب المغربي آمال العرب في الوصول إلى مراحل متقدمة من بطولة كأس العالم الحالية إلى جانب المنتخب السعودي، لما يمتلكه (أسود الأطلسي) من عدد كبير من النجوم الذين يضيئون الملاعب الأوروبية بمستوياتهم المرموقة خاصةً الثنائي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، وأشرف حكيمي مدافع أيمن باريس سان جيرمان، وحارس مرمى إشبيلة ياسين بونو أفضل حارس في إسبانيا، وسفيان بوفال لاعب آنجيه الفرنسي.
ويلعب المنتخب المغربي ضمن المجموعة السادسة في كأس العالم التي تضم منتخبات كل من المغرب، بلجيكا، كرواتيا وكندا.
وشارك منتخب المغرب من قبل في كأس العالم 5 مرات، حيث يعد مونديال قطر هو السادس في تاريخ أسود الأطلس، فيما يعد الإنجاز الأبرز له هو التأهل لدور الـ16 في مونديال 1986.
ويأمل منتخب كرواتيا في الحفاظ على هيبته الكروية في ظل الزخم الشديد الذي يحوم حول لاعبيه خاصةً المخضرم لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم 2020.