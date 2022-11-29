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تشكيل مواجهة إنجلترا وويلز الرسمي

2022-11-29 الساعة 10:02
تشكيل مواجهة إنجلترا وويلز الرسمي
المواطن - الرياض

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أعلن المديران الفنيان جاريث ساوثجيت وروبرت بيج عن التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا وويلز التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة إنجلترا وويلز

وتُقام مباراة إنجلترا وويلز على استاد البيت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

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وقبل مباراة اليوم، يتصدر منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن إيران، ثم أمريكا برصيد نقطتين، وتتذيل ويلز الترتيب بنقطة واحدة.

منتخب إنجلترا
لاعبو إنجلترا – المصدر @England

تشكيل المباراة

وقام جاريث ساوثجيت بتغييرات على تشكيل منتخب الأسود الثلاثة في مباراة إنجلترا وويلز، حيث دفع باللاعب فيل فودين بجانب ماركوس راشفورد وهاري كين، فيما أشرك روبرت بيج، جوردان هندرسون بدلًا ن مايسون مونت.

تشكيل إنجلترا وويلز
تشكيل إنجلترا – المصدر @fifaworldcup_ar

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم في مباراة اليوم، كالتالي؛ حراسة بيكفورد، ووكر، هاري ماجواير، ستونز، شاو، رايس، هندرسون، بيلينجهام، راشفورد، فودين وكين.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل منتخب ويلز الأول لكرة القدم لمواجهة إنجلترا اليوم، كالتالي؛ وارد، ديفيس، رودون، ميفام، ويليامز، أمبادو، ألن، رامزي، جيمس غاريث بيل ومور.

تشكيل ويلز
تشكيل ويلز – المصدر @fifaworldcup_ar

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