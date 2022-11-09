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ضمن مباريات دور الـ 32

تشيلسي والسيتي نهائي مبكر لكأس كاراباو

2022-11-09 الساعة 11:40
تشيلسي والسيتي نهائي مبكر لكأس كاراباو
المواطن – متابعة

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انطلقت مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي ضمن مواجهات الدور الـ 32 بكأس كاراباو على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين، وتعد تلك المباراة، مساء اليوم الأربعاء، بمثابة نهائي مبكر للبطولة الإنجليزية.

تشكيل مانشستر سيتي

المرمى: ستيفان أورتيجا

الدفاع: ليويس – روبن دياز – إيمريك لابورت – سيرخيو جوميز

الوسط: رودريجو – إليكاي جودنوجان – بالمير

الهجوم: رياض محرز – خوليان ألفاريز – جاك جريليش

البدلاء

إيدرسون – كالفين فيليبس – جون ستونز – ناثان أكي – إيرلينج هالاند – كيفين دي بروين – بيرناردو سيلفا – مانويل أكانجي – فيل فودين.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 - مانشستر سيتي وتشيلسي
جانب من المباراة – المصدر @ChelseaFC

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: ناثان شالوباه – كاليدو كوليبالي – ماركو كوكوريلا – لوفتيس تشيك

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – دينيس زكريا – هال

الهجوم: حكيم زياش – أرماندو برويا – بوليسيتش

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