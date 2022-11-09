تشيلسي والسيتي نهائي مبكر لكأس كاراباو

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انطلقت مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي ضمن مواجهات الدور الـ 32 بكأس كاراباو على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين، وتعد تلك المباراة، مساء اليوم الأربعاء، بمثابة نهائي مبكر للبطولة الإنجليزية.
المرمى: ستيفان أورتيجا
الدفاع: ليويس – روبن دياز – إيمريك لابورت – سيرخيو جوميز
الوسط: رودريجو – إليكاي جودنوجان – بالمير
الهجوم: رياض محرز – خوليان ألفاريز – جاك جريليش
إيدرسون – كالفين فيليبس – جون ستونز – ناثان أكي – إيرلينج هالاند – كيفين دي بروين – بيرناردو سيلفا – مانويل أكانجي – فيل فودين.
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
الدفاع: ناثان شالوباه – كاليدو كوليبالي – ماركو كوكوريلا – لوفتيس تشيك
الوسط: ماتيو كوفاسيتش – دينيس زكريا – هال
الهجوم: حكيم زياش – أرماندو برويا – بوليسيتش