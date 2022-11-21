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حضروا لقاء قطر والإكوادور من مدرجات ملعب البيت

تصرف أخلاقي من مشجعي اليابان بعد افتتاح مونديال 2022

2022-11-21 الساعة 2:51
تصرف أخلاقي من مشجعي اليابان بعد افتتاح مونديال 2022
المواطن - الرياض

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبعض من مشجعي منتخب اليابان، وهم ينظفون المدرجات في ملعب البيت الذي استضاف مباراة افتتاح مونديال 2022، بين المنتخب القطري صاحب الأرض ونظيره الإكوادوري أمس الأحد.

وعرض أحد الأشخاص القطريين لقطات لمشجعي اليابان وهم ينظفون الملعب حيث توجه لهم بسؤال : ” لماذا تفعلون ذلك ومنتخب بلادكم ليس طرفًا في المباراة؟”.

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فرد عليه أحد المشجعين اليابانيين قائلًا: “نفعل ذلك لأنه لا نريد ترك مخلفات وراءنا”.

أبدى المشجع القطري إعجابه الشديد بفلسفة اليابانيين، مؤكدًا على أنهم واحد من أفضل الجماهير التي تتمتع بالتحضر والرقي في التعامل مع الجنسيات الأخرى خلال المحافل الدولية.

مجموعة منتخب اليابان

المنتخب الياباني يقع في المجموعة الخامسة في نهائيات مونديال 2022 مع منتخبات ” إسبانيا وألمانيا وكوستاريكا”.

وسيخوض منتخب اليابان أول مباراة له في المونديال ضد منتخب ألمانيا بعد غد الأربعاء حيث تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

وكانت أول مشاركة للمنتخب الياباني في نهائيات كأس العالم كانت في نسخة 1998 وشارك بعدها في 2002 و 2006 و 2010 و 2014 و 2018.

الإكوادور تفوز في الافتتاح 

ونجح منتخب الإكوادور أمس في الفوز على منتخب قطر في افتتاح المونديال بنتيجة 2-0 أحرزهما قائد الإكوادور إينير فالنسيا.

وتُقام اليوم 3 مباريات في مونديال 2022 وهم ” إنجلترا وإيران في تمام الرابعة عصرًا، السنغال وهولندا في تمام الساعة السابعة مساءً، ويلز ضد الولايات المتحدة الأمريكية”.

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