تطبيقات صاعدة الأكثر تحميلًا عبر متجر آبل

تصاعدت شعبية مجموعة أخرى من التطبيقات الأصغر حجماً خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما يهدد تويتر بخسارة مستخدميه.

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وشهد تطبيقا Mastodon وTumblr طفرة في النمو مؤخراً، لكن Hive Social هو أحدث تطبيق صاخب لوسائل التواصل الاجتماعي والأكثر تحميلاً عبر متجر تطبيقات آبل، الأمر الذي لاحظه إيلون ماسك، وفقًا لموقع بزنس إنسايدر.

ورد ماسك ساخراً على تغريدة أحد المستخدمين الذي كتب متسائلاً عن التطبيق الجديد الذي ظهر فجأة وجذب العديد من المستخدمين، وكتب الثري الأمريكي عبارة واحدة وهي: مضحك جداً.

الرد على ماسك

من جهته، علق مؤسس تطبيق Hive Social البالغ من العمر 24 عاماً، رالوكا بوب، على الأمر بأنه من غير المفاجئ أن يلاحظ ماسك المنصة.

وأضاف بوب، الذي يدير التطبيق مع شخصين آخرين، أنه عندما أرسل له شخص ما تغريدة ماسك في البداية، تفاجأ وفكر: هل هذا حقيقي؟، كما أوضح أن سخرية ماسك بمثابة اعتراف رسمي بتطبيقه.

منصة آمنة

أشار مؤسس هايف سوشيال، إلى أن منصته أنشأت مجتمعاً آمناً وصحياً، لافتاً إلى أنها فكرة قد تروق لبعض مستخدمي تويتر الذين رفضوا قرار ماسك بإعادة بعض الحسابات المحظورة، بما في ذلك الحساب الخاص بالرئيس السابق دونالد ترمب.

وأفاد بوب بأن فريقه لا يضم حتى الآن مشرفين على المحتوى، والذي سيكون على الأرجح مفتاحاً لضمان خلو النظام الأساسي من المحتوى الذي يحتمل أن يكون خطيراً ومسيئاً، مشيراً إلى أن إضافتهم أولوية.