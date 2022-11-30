تعادل أستراليا ضد الدنمارك في الشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أستراليا ضد الدنمارك، في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، بالتعادل بدون أهداف.

تعادل أستراليا ضد الدنمارك

وبدأت مباراة أستراليا ضد الدنمارك المقامة على استاد الجنوب بشكل سريع، حيث كان هناك ضغط كبير من لاعبي المنتخب الدنماركي، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وإنعاش حظوظه في التأهل.

وتألق حارس مرمى منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، وأنقذ فرصة خطيرة عند الدقيقة 11، لتتحول إلى ركلة ركنية، واستمرت المحاولات، وسط سيطرة من الدنمارك، ولكن أهدر لاعبوه الفرص وتألق الدفاع.

واستمرت المحاولات لتسجيل هدف في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتعادل منتخب أستراليا ضد الدنمارك سلبيًا.

ترتيب المجموعة

وقبل مباريات اليوم، يحتل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم صدارة ترتيب مجموعته في كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل رسميًا إلى دور الـ16، يليه أستراليا بـ3 نقاط، ثم الدنمارك نقطة، بالتساوي مع تونس.