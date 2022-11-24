تعليق الدراسة اليوم الخميس في جدة وتأجيل الاختبارات أسبوعين

هدف يعلن دورات مجانية في مجال الأمن السيبراني وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا حالة مطرية خامسة الليلة على 3 مناطق جراحة ناجحة لـ ياسر الشهراني في غدة البنكرياس صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم
أعلن تعليم جدة تعليق الدراسة اليوم الخميس؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول الحالة المطرية المتوقعة لليوم، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.
وذكر تعليم جدة في تغريدات أنه تقرر تعليق الدراسة يوم الخميس 30/ 4/ 1444هـ في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص. متمنين للجميع السلامة.
كما سيتم تأجيل اختبارات اليوم الخميس 30/ 4/ 1444هـ في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بـ تعليم جدة، على أن يتم إجراء الاختبارات يوم الخميس 14/ 5/ 1444هـ من الفصل الدراسي الثاني، وتؤدَّى ضمن اليوم الدراسي.