تعليق الدراسة اليوم الخميس في جدة وتأجيل الاختبارات أسبوعين

أعلن تعليم جدة تعليق الدراسة اليوم الخميس؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول الحالة المطرية المتوقعة لليوم، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وذكر تعليم جدة في تغريدات أنه تقرر تعليق الدراسة يوم الخميس 30/ 4/ 1444هـ في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص. متمنين للجميع السلامة.

تأجيل الاختبارات:

كما سيتم تأجيل اختبارات اليوم الخميس 30/ 4/ 1444هـ في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بـ تعليم جدة، على أن يتم إجراء الاختبارات يوم الخميس 14/ 5/ 1444هـ من الفصل الدراسي الثاني، وتؤدَّى ضمن اليوم الدراسي.