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بموجب قرار مجلس الوزراء

تفاصيل تعديل جدول هيكل التأشيرات

2022-11-08 الساعة 5:48
تفاصيل تعديل جدول هيكل التأشيرات
المواطن - الرياض

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وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد على تعديل جدول هيكل التأشيرات بما فيها تأشيرة المرور وتأشيرة الزيارة.

تعديل التأشيرات

ونص قرار مجلس الوزراء على تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة، لتكون (3) أشهر. كما نصل على أن تكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة (3) أشهر ومدة الإقامة (96) ساعة، وبدون رسم.

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تأشيرة لغرض السياحة

وكانت صحيفة “أم القرى” نشرت في وقت سابق، لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، والتي تأتي بـ13 مادة توضح باقة البرنامج السياح وخدمات السفر والمرافق.

وأكدت إحدى المواد أنه “على كل من يرغب في الدخول إلى المملكة لغرض السياحة الحصول على تأشيرة سارية المفعول، ما لم يكن دخوله لا يتطلب ذلك”.

وأوضحت أن صلاحية التأشيرة وفقًا لنوعها، على النحو الآتي:

1- دخول لمرة واحدة، وتكون صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر، على ألا تتجاوز مدة الإقامة شهرًا.

2- دخول متعدد، وتكون صلاحيتها لمدة سنة، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 3 أشهر خلال سريان صلاحيتها.

العمرة لجميع التأشيرات

وأكدت وزارة الحج والعمرة أيضًا في وقت سابق، أنه يمكن لحاملي تأشيرة الزيارة، إصدار تصاريح أداء العمرة وزيارة الروضة الشريفة.

كما أتاحت الوزارة، للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة في أثناء إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن.

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