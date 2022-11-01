تفاصيل ومتطلبات الرحلات الجوية من السعودية إلى قطر

أوضحت المديرية العامة لـ الجوازات متطلبات السفر جوًّا لدولة قطر ابتداءً من 1 نوفمبر الساعة الـ 12 صباحًا حتى 23 ديسمبر 2022.

رحلات ترددية:

ونقلت الجوازات عن منصة حاضرين، أنه ابتداء من 1 نوفمبر حتى 23 ديسمبر سيكون هناك رحلات ترددية يومية تتوفر لنقل مشجعي كأس العالم بالطائرات من مطارات جدة والرياض والدمام وتصل جميع الرحلات الترددية اليومية إلى مطار الدوحة الدولي.

شروط:

وبين إنفوجرافيك نشرته “حاضرين” شروط وآلية السفر من جدة والرياض والدمام، وكذلك الرحلات التجارية التي تصل إلى مطار حمد الدولي.

وشددت المنصة على ضرورة مطابقة نوع الرحلة بالوجهة، مع تجهيز جواز السفر وبطاقة هيا والتوجه إلى الصالة الدولية فقط.