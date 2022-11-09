تقليد الأفكار ليس من مخالفات العلامة التجارية

قالت محللة قضايا احترام الملكية الفكرية سما أبو سليمان: إن تقليد الأفكار لا يندرج تحت مخالفات العلامة التجارية.

وقالت سما أبو سليمان، عبر برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”: إن أخذ نفس المحتوى والمواصفات لا يعتبر ضمن مخالفات العلامات؛ لأن أهم شيء هو الشعار المستخدم.