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قالت محللة قضايا احترام الملكية الفكرية سما أبو سليمان: إن تقليد الأفكار لا يندرج تحت مخالفات العلامة التجارية.
فيديو | محللة قضايا احترام الملكية الفكرية سما أبو سليمان: تقليد الأفكار ليس من مخالفات العلامة التجارية#الإخبارية pic.twitter.com/8gtdhnj23Uقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 8, 2022
وقالت سما أبو سليمان، عبر برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”: إن أخذ نفس المحتوى والمواصفات لا يعتبر ضمن مخالفات العلامات؛ لأن أهم شيء هو الشعار المستخدم.