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أهم شيء الشعار المستخدم

تقليد الأفكار ليس من مخالفات العلامة التجارية

2022-11-09 الساعة 1:49
تقليد الأفكار ليس من مخالفات العلامة التجارية
المواطن - الرياض

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قالت محللة قضايا احترام الملكية الفكرية سما أبو سليمان: إن تقليد الأفكار لا يندرج تحت مخالفات العلامة التجارية.

وقالت سما أبو سليمان، عبر برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”: إن أخذ نفس المحتوى والمواصفات لا يعتبر ضمن مخالفات العلامات؛ لأن أهم شيء هو الشعار المستخدم.

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