تمنيات بونو لأسود الأطلسي بمونديال 2022

تمنى ياسين بونو، حارس نادي إشبيلية الإسباني ومنتخب المغرب، مواجهة منتخب الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر، بين شهري نوفمبر وديسمبر.

ملاقاة الأرجنتين

وقال ياسين بونو، في حوار مع موقع “فيفا” الرسمي: “أتمنى مواجهة منتخب الأرجنتين، أملك الكثير من الأصدقاء في المنتخب الأرجنتيني، وسيكون لقاءً جيدًا إذا حدث”.

دور المجموعات

وعن منافسي منتخب المغرب، قال بونو: “بلجيكا تملك لاعبين كبارًا وهو فريق قوي، وقد وصلوا سابقًا إلى نصف نهائي كأس العالم والجميع يعرف قوتهم، وكرواتيا هي وصيف النسخة الأخيرة، أما كندا فهو منتخب طموح ويملك بعض اللاعبين الكبار أيضا ولذلك سيكونون منافسًا صعبًا”.

وتابع ياسين بونو بالقول: “سيكون هدفنا تجاوز دور المجموعات، وعلينا أن نكون جاهزين بالكامل للعب هذه المباريات من أجل التأهل، اعتقد أن علينا التعلم من تجربتنا في مونديال روسيا 2018”.

ويرى حارس منتخب المغرب أن المدافع نايف أكرد ولاعب الوسط سفيان أمرابط: “كلاهما يملك جودة كبيرة تُمكنهما من أن يصبحا لاعبين مذهلين، ولكنهما فقط يحتاجان للوقت حتى يتمكنا من الوصول إلى أعلى مستوى”.

وأشاد بونو بالمهاجم أيوب الكعبي، قائلا: “إنه مهاجم كبير، ويملك جودة مهمة في استخدام المساحات، بإمكانه الاستحواذ على الكرة بشكل جيد، وأن يزعج المدافعين، كما أنه حاسم أمام المرمى”.