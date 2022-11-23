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ليس لها مبرر أو مصداقية

تنديد دولي واسع بشأن تخصيب إيران لليورانيوم

2022-11-23 الساعة 9:19
تنديد دولي واسع بشأن تخصيب إيران لليورانيوم
المواطن - متابعة

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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بمجمع فوردو النووي، في خطوة قوبلت بتنديد غربي واسع.

إنتاج اليورانيوم

وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بيانًا تقدم فيه عددًا من التفاصيل، وقال المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، إن إيران بدأت إنتاج يورانيوم عالي التخصيب في مجمع فوردو النووي، ليضاف ذلك إلى الإنتاج في نطنز منذ أبريل 2021.

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وتخطط إيران أيضًا لتوسيع كبير في إنتاج اليورانيوم المنخفض التخصيب، إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5% أو ما يصل إلى 20 %، في فوردو.

تعزيز التخصيب

وأضاف البيان أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستبلغ إيران بنيتها زيادة وتيرة عمليات التحقق وكثافتها في فوردو.

وفي نطنز، تواصل إيران تعزيز نشاطات التخصيب وتخطط الآن لإنشاء مبنى إنتاج ثانٍ.

تنديد دولي

نددت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، أمس الثلاثاء، بخطط إيران لتوسيع برنامجها النووي بعد أن قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران تخصب اليورانيوم مع خطط لتوسيع التخصيب في محطتين.

وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان، مشترك قدمته الحكومة البريطانية، إن خطوة إيران تحد لنظام حظر الانتشار العالمي. كما أن هذه الخطوة التي تنطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بالانتشار النووي، ليس لها أي مبرر مدني ذي مصداقية.

وعبرت الولايات المتحدة عن قلق عميق، أمس، بشأن التقدم الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي وتطوير قدراتها الصاروخية البالستية.

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