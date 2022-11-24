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بحسب طقس العرب والأرصاد

توقعات طقس جدة اليوم: أمطار رعدية وزخات من البرد

2022-11-24 الساعة 1:39
توقعات طقس جدة اليوم: أمطار رعدية وزخات من البرد
المواطن - الرياض

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توقع خبراء الأرصاد أن تشهد محافظة جدة اليوم الخميس أجواء غير مستقرة، تتمثل في أمطار وسحب رعدية تستمر لساعات.

أمطار غزيرة:

وقال خبير الطقس في المركز الوطني للأرصاد حمزة الكومي: إنه من المتوقع أن تشهد جدة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، كما تتأثر بعض المناطق بموجة من الأمطار مثل الباحة وعسير ومكة المكرمة وبعض مناطق الجوف وتبوك، كما من المتوقع أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى تشكل السيول خلال الـ 24 ساعه القادمة.

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طقس جدة:

وبحسب طقس العرب، من الموقع أن تشهد جدة خلال ساعات النهار أمطارًا رعدية قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة مع احتمالية ارتفاع منسوب المياه في الطرقات وحدوث أزمات السير وتشكل السيول.

وتفصيليًّا، هناك تغيرات جذرية على الطقس في جدة، وذلك بالتزامن مع عبور جبهة هوائية باردة لأجواء المنطقة، تعمل على تشكل السحب الرعدية وتساقط الأمطار متفاوتة الغزارة في أيامٍ متعددة.

ويُتوقع أن تتأثر مدينة جدة بعبور تشكيلات من السحب الركامية الرعدية على فترات، تترافق بزخات متفاوتة من الأمطار، ولا يُستبعد أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا بشكل محلي ومترافقة بزخات من البرد، وقد تعمل على حدوث التجمعات المائية.

تفاصيل الحالة الجوية:

أما الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد فنشر تفاصيل الأحوال الجوية في جدة اليوم، حيث يكون الطقس غائمًا جزئيًّا بنسبة رطوبة 48% أما الضغط 1010 hPa ومدى الرؤية > 10 كم، وتصل سرعة الرياح إلى 7.4 كم/ س، واتجاه الرياح جنوبي شرقي، فيما تسجل درجة الحرارة اليوم 29 مئوية.

 

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