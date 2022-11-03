توقعات هالاند لأداء المنتخبات الإفريقية بالمونديال

توقع النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تفوق المنتخب السنغالي الشهير بأسود التيرانجا في مونديال قطر 2022.

تفوق سنغالي

وقال هالاند في تصريحات عبر قناة “سوبر سبورت” الجنوب إفريقية: إن السنغال ستقدم أفضل أداء بين المنتخبات الإفريقية في كأس العالم.

وأضاف هالاند: “أعتقد أن السنغال سيقدم أداء قويًّا؛ إنهم فريق ممتاز ولديهم الكثير من اللاعبين الأقوياء، لذلك أعتقد أن السنغال ستبذل قصارى جهدها لتحقيق أفضل ما يمكن تحقيقه”.

وسيلعب المنتخب السنغالي في المجموعة الأولى التي تضم كلًّا من قطر، والإكوادور، وهولاندا.