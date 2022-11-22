تونس تصطدم بالدنمارك اليوم بمونديال 2022

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يبدأ المنتخب التونسي مشاركته في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر، اليوم الثلاثاء، ويخوض مواجهة صعبة أمام نظيره الدنماركي، في المباراة التي تجمع المنتخبين في تمام الساعة الرابعة عصراً، وتقام على ملعب المدينة التعليمية ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالمونديال.
ويسعى المنتخب الملقب بـ نسور قرطاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية من لقاء اليوم وعدم الخسارة المحبطة في أول مباراة بالمونديال، ويلعب نجوم المنتخب التونسي سواءً للفوز وتحقيق الثلاث نقاط أو الخروج على الأقل بنقطة التعادل، لضمان السير في طريق جيد للصعود لدور الـ 16 في منافسات كأس العالم.
ويعول المدرب جلال القادري على خبرات بعض لاعبيه، خصوصاً في الجانب الدفاعي مثل وجدي كشريدة ومنتصر الطالبي، والظهير الأيسر علي معلول، بالإضافة إلى الاعتماد على سلاح الهجمات المرتدة واستغلال سرعات مهاجمه ولاعب الزمالك المصري سيف الدين الجزيري وقدراته البدنية في خطف هدف لتعزيز موقفه بتحقيق مفاجأة خلال مباراة اليوم، أو الخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير.
نال المنتخب التونسي العديد من الانتقادات وعانى المشاكل على إثر قائمة الفريق التي اختارها المدرب جلال القادري وشملت 4 حراس مرمى، وخلت من بعض الأسماء الشهيرة مثل اللاعب سعد بقير، لكن الفوز على منتخب إيران وديًا قلل من حجم التشاؤم بشأن مشاركة نسور قرطاج المونديالية.
ويلعب المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة برفقة منتخبات كل من فرنسا والدنمارك وأستراليا.
كان منتخب تونس فاز على نظيره إيران بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، في إطار الوديات التحضيرية قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022.