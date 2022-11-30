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قرارات تتعلق بجائحة كورونا

تويتر تتراجع عن سياستها الخاصة بالمعلومات المضللة

2022-11-30 الساعة 9:52
تويتر تتراجع عن سياستها الخاصة بالمعلومات المضللة
المواطن - متابعة

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تراجعت شركة تويتر عن السياسة التي كانت تنتهجها في وقت سابق المناهضة للمعلومات الخاطئة والمضللة حول جائحة كورونا.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إنه تم الإعلان عن التغيير في تحديث عبر الإنترنت لقواعد منصة التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء، ويأتي التطور بعد شراء المنصة من قبل رجل الأعمال إيلون ماسك.

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سياسة التضليل

وسنت المنصة سياسة التضليل الخاصة بكوفيد-19 مطلع العام 2020، ومنذ ذلك الحين علقت أكثر من 11000 حساب وأزالت ما يقرب من 100000 منشور اعتبرتها ضارة.

وفي الوقت الذي احتفل فيه بعض المستخدمين، أمس الثلاثاء بالتغيير، فيما حذر خبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة من أنه قد يثبط التطعيم والجهود الأخرى الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا الذي لا يزال يتفشى.

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