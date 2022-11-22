تويتر: دعوى تسريح الموظفين بلا أساس

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كشفت شركة تويتر، أن الدعوى القضائية الخاصة بتسريح الموظفين بلا أساس وتؤخر صرف تعويضات إنهاء الخدمة.
من المعروف أن المالك الجديد إيلون ماسك طرد 50% من الموظفين الذين كان يبلغ عددهم 7500 شخص، وألغى سياسة داخلية كانت تسمح بالعمل من المنزل وفرض ساعات عمل طويلة.
ويرى خبراء التكنولوجيا، أن تؤدي الاستقالات وتسريح موظفين من تويتر إلى جعل المنصة أكثر عرضة للاختراق والأعطال.
وتخسر شركة تويتر، مهندسين وعاملين آخرين، بعد أن منحهم المالك الجديد إيلون ماسك خيار التعهد بالعمل “الشاق” أو الاستقالة مع الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.
ولجأ بعض الموظفين إلى منصة التواصل الاجتماعي للإعلان عن استقالتهم بعد الموعد النهائي الذي حدده ماسك لهم لتقديم التعهد.