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قطع بوتر الخلفية

جراحة لـ الونش الزمالكاوي بإنجلترا

2022-11-07 الساعة 10:29
جراحة لـ الونش الزمالكاوي بإنجلترا
المواطن – متابعة

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يجري المدافع محمود حمدي الونش، لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأول، غدًا الثلاثاء، عملية جراحية بعد إصابته بقطع في وتر الخلفية.

سفر وتنسيق

سافر الونش إلى إنجلترا صباح اليوم الاثنين، من أجل إجراء العملية الجراحية التي تحدد موعدها صباح الغد.

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محمود حمدي الونش
لاعب نادي الزمالك الونش

وقامت إدارة الكرة بالزمالك بقيادة أمير مرتضى منصور بتنسيق سفر الونش لإنجلترا من أجل العلاج بأحدث الأجهزة الطبية، بجانب التواصل مع الطبيب الذي سيجري العملية للاعب قبل سفره.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات دور الـ 8 من بطولة كأس مصر.

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