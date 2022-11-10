جزء جديد لطاش ماطاش رمضان القادم

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أعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، التحضير لمسلسل طاش ماطاش، ليشارك في الماراثون الرمضاني 2023، برعاية هيئة الترفية.
وطاش ما طاش هو مسلسل تلفزيوني رمضاني كوميدي بطولة عبدالله السدحان وناصر القصبي.
بدأ إنتاج طاش ماطاش عام 1992، وعرض في 22 فبراير 1993 الموافق رمضان سنة 1413 هـ، ويعتبر من أنجح الأعمال التلفزيونية في السعودية والعالم العربي.