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بعد هزيمة الأرجنتين في كأس العالم

جماهير الأخضر: وين اللي قالوا هاتوه ؟ خلطناه خلطناه

2022-11-22 الساعة 7:57
جماهير الأخضر: وين اللي قالوا هاتوه ؟ خلطناه خلطناه
المواطن - محمد سمعه

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وجهت بعض من جماهير المنتخب السعودي وبشكل طريف رسائل إلى منتخب الأرجنتين وقائده ليونيل ميسي بعد فوز الأخضر اليوم بنتيجة 2-1 في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

رسائل مستمرة من الجماهير لـ ميسي

وقال أحد المشجعين السعوديين عقب المباراة: ” وين اللي قالوا هاتوه ؟ خلطناه خلطناه”.

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كذلك تغنت جماهير المنتخب السعودي بأهازيج التشجيع الشهيرة عقب الفوز على الأرجنتين وهي ” يا ويله ميسي يا ويله، بالأخضر جيناه وعذبناه”، وذلك بعد تألق دفاع الأخضر والحارس محمد العويس في المباراة، حيث ساهموا جميعًا في حصد المنتخب السعودي لأول 3 نقاط ثمينة في مونديال قطر.

جماهير الأخضر سعيدة

وانطلقت جماهير الأخضر في الرياض وفي سوق واقف في العاصمة القطرية الدوحة، للاحتفال بالفوز على التانجو، حيث منهم من قفز فرحًا بعد صافرة النهاية، بجانب قيام بعض من الجمهور بسجدة الشكر تعقيبًا على الفوز الثمين.

ليونيل ميسي كان افتتح التسجيل لـ منتخب الأرجنتين بالدقيقة الـ9 من ركلة جزاء، ثم تمكن كل من صالح الشهري وسالم الدوسري في الشوط الثاني، من إحراز ثنائية المنتخب السعودي في شباك إيمليانو مارتينيز حارس الأرجنتين.

وسيواجه المنتخب السعودي، نظيره البولندي يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة حيث تُقام المباراة على ملعب المدينة التعليمية.

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