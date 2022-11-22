جماهير الأخضر: وين اللي قالوا هاتوه ؟ خلطناه خلطناه

فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية
وجهت بعض من جماهير المنتخب السعودي وبشكل طريف رسائل إلى منتخب الأرجنتين وقائده ليونيل ميسي بعد فوز الأخضر اليوم بنتيجة 2-1 في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
وقال أحد المشجعين السعوديين عقب المباراة: ” وين اللي قالوا هاتوه ؟ خلطناه خلطناه”.
كذلك تغنت جماهير المنتخب السعودي بأهازيج التشجيع الشهيرة عقب الفوز على الأرجنتين وهي ” يا ويله ميسي يا ويله، بالأخضر جيناه وعذبناه”، وذلك بعد تألق دفاع الأخضر والحارس محمد العويس في المباراة، حيث ساهموا جميعًا في حصد المنتخب السعودي لأول 3 نقاط ثمينة في مونديال قطر.
وانطلقت جماهير الأخضر في الرياض وفي سوق واقف في العاصمة القطرية الدوحة، للاحتفال بالفوز على التانجو، حيث منهم من قفز فرحًا بعد صافرة النهاية، بجانب قيام بعض من الجمهور بسجدة الشكر تعقيبًا على الفوز الثمين.
ليونيل ميسي كان افتتح التسجيل لـ منتخب الأرجنتين بالدقيقة الـ9 من ركلة جزاء، ثم تمكن كل من صالح الشهري وسالم الدوسري في الشوط الثاني، من إحراز ثنائية المنتخب السعودي في شباك إيمليانو مارتينيز حارس الأرجنتين.
وسيواجه المنتخب السعودي، نظيره البولندي يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة حيث تُقام المباراة على ملعب المدينة التعليمية.