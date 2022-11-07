جماهير النصر تنتقد حمدالله

وجهت جماهير نادي النصر انتقادات إلى عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السابق ولاعب نادي الاتحاد الحالي، وذلك بعد حديثه عن موقف سابق حدث بينه وبين مسلي آل معمر رئيس النصر.

وقال اللاعب المغربي حول لقطته الشهيرة مع آل معمر بمباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي: ” كان آل معمر يقول لي رد في الميدان ولم يكن مهتمًا بما أعاني، فقمت بالرد عليه بعد فوز الاتحاد على النصر بثلاثية في جدة بالموسم الماضي، وشاورت له على أرضية الملعب”.

جماهير النصر تهاجم

جماهير النصر اعتبرت أن تصرف اللاعب المغربي قد يكون تقليلًا من قدر رئيس نادي النصر، وهاجمته بقوة، كما طالبت آل معمر بالرد القانوني على تصريحه.

جدير بالذكر أن لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت أصدرت قرارًا بإيقاف اللاعب المغربي لمدة 4 أشهر، ثم أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي عن تعليق الإيقاف في سبتمبر الماضي.

حمدالله يترقب

ويترقب حمدالله قرار المدرب وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، باستدعائه للمشاركة في كأس العالم بقطر مع أسود الأطلس.