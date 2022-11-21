جمهور The Walking Dead حزين

يشعر متابعو مسلسل The Walking Dead بحزن هائل بعد انتهاء آخر حلقاته أمس الأحد، وهو ما يُعد ثاني أكبر خبر محزن لهم بعد وفاة شخصية غلين ري، ويُعد العمل الأمريكي ثورة في عالم الإنتاج التلفزيوني، بحسب تقييم صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

وقال تقييم النقاد إن عالم الإنتاج التلفزيوني اختلف بعد دخول The Walking Dead إليه، وبالنسبة للشبكة المنتجة AMC، فإن العمل الدرامي كان بمثابة كنز ذهبي.

وقبل هذا المسلسل كان هناك Mad Men والحلقة الأعلى تقييمًا له بلغت 3.5، ثم العرض الثاني Breaking Bad والذي لم يحظ بجمهور حقيقي حتى بدأ البث على Netflix.

ثم دخلت HBO على خط المنافسة بأعمالها الشيقة، وهنا ظهر السؤال المثير، هل يمكن لعمل يتحدث عن الزومبي أن ينافس تنانين دنيرس تارجارين في مسلسل صراع العروش؟ أو ينافس مصاصي الدماء مثل True Blood؟

سلسلة الزومبي ليست الأكثر قبولًا عندما يتم مقارنتها بالأعمال السابقة، ومن هنا كان الرهان الخطير، فإما نجاح ساحق أو سقوط مدوٍ، وانتهى التساؤل بالإجابة أن ملحمة الزومبي جاءت بالتأكيد بشكل غير متوقع.

عوامل نجاح The Walking Dead

حقق المسلسل نجاحًا باهرًا، وجذب عيون الجمهور والنقاد، بسبب عدة عوامل، منها الإخراج الجيد والتمثيل الشيق والدخول في أغوار نفوس الشخصيات والجمع بين الضحك والبكاء والصياح والغضب والفرح في المدينة الصامتة التي تعج بالموتى.

جمع العمل حوله 17 مليون متابع في 11 موسمًا رائعًا وكان أحد أكثر البرامج التي يتم الحديث عنها على التلفزيون، وانتهت آخر حلقاته أمس الأحد.