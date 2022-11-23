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قدم ندوة الشباب وآفاق المستقبل

جهود إغاثي الملك سلمان في ملتقى الإعلام التوافقي

2022-11-23 الساعة 11:38
جهود إغاثي الملك سلمان في ملتقى الإعلام التوافقي
المواطن - حسن عسيري - نجران

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نظم ملتقى الإعلام التوافقي بمنطقة نجران، مساء اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”؛ لبحث دور الإعلام في ترجمة الدور الإنساني.

مركز الملك سلمان

واستعرض الملتقى الدور الكبير الذي يلعبه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال ملتقى الإعلام التوافقي بمنطقة نجران.

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الشباب وآفاق المستقبل

كما نظم الملتقى ندوة بعنوان “الشباب وآفاق المستقبل” من خلال مشاركة الحدود الشمالية وحايل ونجران خلال ملتقى الإعلام التوافقي.

وتأتي الندوات ضمن الجلسات الحوارية التي ينظمها الملتقى والذي تستمر فعالياته لمدة أربعة أيام.

ملتقى الإعلام التوافقي

انطلقت فعاليات “ملتقى الإعلام التوافقي”، يوم الاثنين، والذي ينظمه فرع هيئة الصحفيين بمنطقة نجران وذلك بمركز الفعاليات والمؤتمرات، برعاية أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

ويشهد الملتقى- الذي يستمر أربعة أيام- جلسات حوارية، منها: “الحوار المجتمعي ودور وسائل الإعلام”، و”الشباب وآفاق المستقبل”، و”الذكاء الاصطناعي”، و”الإعلام.. الواقع والمأمول”، و”تمكين الشباب”، و”التكوين التوافقي بين حائل ونجران”، وندوة خاصة عن العمل الإنساني لمركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، إضافةً إلى فعاليات مصاحبة تتناول الفن التشكيلي، والرسم الحر، إلى جانب جولات على أهم المعالم التاريخية والأثرية والسياحية بالمنطقة، وليلة خاصة بالتراث النجراني يحتضنها قصر الإمارة التاريخي، وأخرى بقرية آل منجم التراثية.

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