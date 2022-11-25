Icon

الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد Icon ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية Icon ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت Icon حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية Icon حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة Icon إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل شعيب قرية الخيف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال صلاة الجمعة بالمسجدين الحرام والنبوي

جهود رجال الأمن العام في تنظيم المصلين

2022-11-25 الساعة 2:12
جهود رجال الأمن العام في تنظيم المصلين
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

يبذل رجال الأمن العام جهودًا كبيرة في تنظيم وإدارة المصلين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لصلاة الجمعة، من أجل توفير الأمن والأمان والأجواء الإيمانية لأداء شعائر الصلاة بكل وراحة واطمئنان.

جهود القوات الخاصة

ونشر الأمن العام، عدة صور تُظهر جانب من جهود رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في تنظيم وإدارة المصلين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لصلاة الجمعة.

قد يهمّك أيضاً
Img

وزير الرياضة وياسر المسحل يحتفلان بتقدم السعودية على الأرجنتين

Img

لقطات تاريخية لـ الجمهور السعودي بعد مباراة الأرجنتين

تسخير الإمكانات

ودائمًا ما تسخر عمليات الرئاسة كافة إمكاناتها لدعم منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتوفير الأمن والأمان للمصلين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض
العالم

رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض

العالم
تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...
السعودية اليوم

تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...

السعودية اليوم
بابلو توري يدخل تاريخ برشلونة
الرياضة

بابلو توري يدخل تاريخ برشلونة

الرياضة
الوضع الدولي في خطر
العالم

الوضع الدولي في خطر

العالم
مستشفى خاص يستغل المرضى: ليش أجل جاي؟
السعودية اليوم

مستشفى خاص يستغل المرضى: ليش أجل جاي؟

السعودية اليوم
المسحل: بدعم القيادة السخي صقورنا تعانق الذهب
الرياضة

المسحل: بدعم القيادة السخي صقورنا تعانق الذهب

الرياضة
تراجع مبيعات الصين في يوم العزاب 11/11
العالم

تراجع مبيعات الصين في يوم العزاب 11/11

العالم
السيطرة على 4 أسود داخل استراحة
السعودية اليوم

السيطرة على 4 أسود داخل استراحة

السعودية اليوم