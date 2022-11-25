جهود رجال الأمن العام في تنظيم المصلين

يبذل رجال الأمن العام جهودًا كبيرة في تنظيم وإدارة المصلين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لصلاة الجمعة، من أجل توفير الأمن والأمان والأجواء الإيمانية لأداء شعائر الصلاة بكل وراحة واطمئنان.

جهود القوات الخاصة

ونشر الأمن العام، عدة صور تُظهر جانب من جهود رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في تنظيم وإدارة المصلين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لصلاة الجمعة.

تسخير الإمكانات

ودائمًا ما تسخر عمليات الرئاسة كافة إمكاناتها لدعم منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتوفير الأمن والأمان للمصلين.