جولة للسفير الياباني بقرية الأنمي في بوليفارد

قام السفير الياباني بالمملكة، فوميو إيواي، بزيار قرية الأنمي بمنطقة اليابان، في جولة ممتعة شاهد من خلالها معارض ومنتجات وثقافة اليابان، مرتديًا الملابس التقليدية اليابانية والاستماع للموسيقى وملتقطًا صورًا خاصة به ومع القائمين بالعرض.

واطلع السفير الياباني خلال جولته على أبرز الفعاليات والتجارب العالمية ومستوى الخدمات المقدمة للجمهور، ومستوى التنظيم في مناطق الفعاليات.

معرض الأنمي

أعلنت المملكة عن فعاليات معرض الأنمي 2022 ضمن فعاليات موسم الرياض، ويتيح لك المعرض الفرصة لتُبحر في عالم الأنمي المليء بالإثارة والتشويق ومشاهدة الأماكن النادرة، وزيارة الكثير من المقصورات التي يصل عددها إلى أكثر من 30 مقصورة لأشهر وأفضل شخصيات الأنمي الموجودة في اليابان، وتحتوي كل مقصورة على الكثير من الأنشطة الترفيهية المختلفة والشيقة المناسبة لكل الفئات وجميع الأعمار ليعيشوا داخل شخصياتهم المفضلة.