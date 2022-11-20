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يغيب عن مباريات فرنسا بسبب الإصابة

حدث نادر في كأس العالم منذ 44 عامًا بعد إصابة بنزيما

2022-11-20 الساعة 5:43
حدث نادر في كأس العالم منذ 44 عامًا بعد إصابة بنزيما
المواطن - محمد سمعه

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سيشهد كأس العالم قطر 2022، حدثًا نادرًا يحدث للمرة الأولى منذ مونديال 1978 في الأرجنتين، وذلك بعد إصابة النجم الفرنسي كريم بنزيما واستبعاده من مباريات مونديال قطر.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن أمس السبت، استبعاد بنزيما من تشكيلة منتخب “الديوك” المشاركة في كأس العالم الذي ينطلق اليوم، بسبب الإصابة.

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حدث نادر منذ 44 عامًا

وسوف تفتقد أجواء البطولة العالمية لأول مرة منذ مونديال 1978، اللاعب المتوج بالكرة الذهبية وذلك بعد أن غاب الدنماركي آلان سيمونسن عن مونديال 1978 وهو فائز بالكرة الذهبية في عام 1977.

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية ذكرت أن مهاجم ريال مدريد الفائز بالكرة الذهبية للعام الحالي، اضطر للخروج بشكل مبكر من مران فرنسا بسبب الإصابة، السبت، في ضربة قوية لحامل اللقب قبل 3 أيام من مباراته الأولى في المونديال ضد المنتخب الأسترالي.

ريال مدريد - الريال ضد إشبيلية - كريم بنزيما

تعليق كريم بنزيما

وكان نجم ريال مدريد علق على استبعاده من مونديال قطر بمنشور على حسابه الرسمي في موقع “فيسبوك” قائلًا: “لم أستسلم في حياتي أبدًا، ولكن يجب أن أفكر في الفريق كما أفعل دائمًا”.

وأضاف نجم ريال مدريد: “الأنسب أن أترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة فريقنا في تحقيق كأس عالم جيد”.

واختتم قائلًا: “شكرًا لكم على كل رسائل الدعم التي وصلتني”.

 

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ChampionsLeague

بنزيما كان شارك مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2014 بالبرازيل، حيث ودع منتخب فرنسا البطولة من دور الثمانية على يد منتخب ألمانيا في ذلك الوقت، ولم يتواجد في كأس العالم نسخ 2010 و 2018 و 2022.

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