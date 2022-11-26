حصة بنت سلمان : تخصيص يوم لـ المسؤولية الاجتماعية يعكس دعم القيادة

الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة
رفعت صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لجمعية المسؤولية المجتمعية، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بمناسبة قرار مجلس الوزراء أن يكون اليوم (الثالث والعشرون) من شهر مارس من كل عام يوماً للمسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
وعدت سموها القرار تقديراً عالياً من مجلس الوزراء لأهمية المسؤولية الاجتماعية ودورها في برنامج جودة الحياة التي تعد أحد المستهدفات المهمة في رؤية 2030, مشيرة إلى أن تحديد يوم في العام للمسؤولية الاجتماعية يعبر عن دعم القيادة لبرامج المسؤولية الاجتماعية في مختلف القطاعات.
وحثت الأميرة حصة بنت سلمان القطاعات كافة على إيلاء برامج المسؤولية عناية أكبر واهتماماً أكثر عقب هذا القرار المهم.