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قبل مباراة قطر ضد الإكوادور

حفل مبهر ورسائل سلام في افتتاح كأس العالم 2022

2022-11-20 الساعة 10:03
حفل مبهر ورسائل سلام في افتتاح كأس العالم 2022
المواطن - الرياض

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جذب استاد البيت في قطر أنظار العالم إليه، لمتابعة حفل الافتتاح المبهر وغير المسبوق لنهائيات بطولة كأس العالم 2022.

حفل مبهر لكأس العالم

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُقام فيها نهائيات كأس العالم في الشرق الأوسط، حيث انطلق المونديال اليوم بمواجهة قطر ضد الإكوادور، على أن تكون المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل على استاد لوسيل.

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وتكون برنامج حفل الافتتاح بـ7 فقرات، مزجت بين التقاليد القطرية والعربية والثقافة العالمية، وتم الاحتفاء بالمنتخبات الـ32 المشاركة بهذه النسخة، وبالدول السابقة التي استضافت المونديال، وبالمتطوعين في البطولة.

افتتاح مونديال قطر
جانب من حفل الافتتاح – المصدر @fifaworldcup_ar

افتتاح من عالم آخر

وانطلق الحفل بتلاوة بعض من آيات القرآن الكريم من غانم المفتاح سفير النسخة الحالية، بحضور النجم الأمريكي مورجان فريمان، قبل أن يشهد الحفل فقرة بعنوان “نوستالجيا المونديال”، استعرضت أغاني البطولة القديمة مع تميمة كل نسخة.

حفل افتتاح كأس العالم 2022 1
جانب من حفل الافتتاح – المصدر @fifaworldcup_ar

وتم تقديم تميمة كأس العالم 2022 “لعيب”، الذي يحظى بالكثير من المرح ويرتدي الزي العربي، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي أشعلت أجواء المدرجات.

تميمة كأس العالم
تميمة المونديال في حفل الافتتاح – المصدر @fifaworldcup_ar

وقدم نجم البوب الكوري الجنوبي أحد الأعضاء السبعة لفرقة “بي تي إس”، جونغكوك أغنية “دريمرز” بصحبة المطرب القطري فهد الكبيسي.

حفل افتتاح كأس العالم 2022
جونغكوك والكبيسي في حفل الافتتاح – المصدر @fifaworldcup_ar

وتم عرض فيلم تسجيلي لمجموعة شباب يلعبون الكرة في الهواء بمشاركة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني خلال فترة شبابه، قبل أن يظهر في مقصورة استاد البيت ووقع على القميص الذي ارتداه قبل عقود.

بي تي إس في حفل افتتاح كأس العالم
جونغكوك في حفل الافتتاح – المصدر @fifaworldcup_ar

حضور لافت

وشهدت الحفل حضور العديد من الشخصيات البارزة، وفي مقدمتهم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذي وجه جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالسعودية بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها قطر؛ لمساندة جهودها في استضافة البطولة، ويتابع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ذلك.

وتواجد في مدرجات استاد البيت لمتابعة كأس العالم 2022، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الرئيسي الجزائري عبدالمجيد تبون، ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بجانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو.

وكما حضر حفل افتتاح كأس العالم 2022، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ والرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الرواندي بول كاغامي.

افتتاح مونديال قطر
جانب من حفل الافتتاح – المصدر qna

تفاعل جماهيري ورسائل سلام

وتفاعلت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع حفل افتتاح كأس العالم 2022، وأكدوا أنه يحمل رسائل سلام ومحبة، حيث اجتمع المسؤولون وساندوا قطر من المدرجات لتقديم نسخة استثنائية.

 

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