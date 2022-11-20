حفل مبهر ورسائل سلام في افتتاح كأس العالم 2022

جذب استاد البيت في قطر أنظار العالم إليه، لمتابعة حفل الافتتاح المبهر وغير المسبوق لنهائيات بطولة كأس العالم 2022.

حفل مبهر لكأس العالم

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُقام فيها نهائيات كأس العالم في الشرق الأوسط، حيث انطلق المونديال اليوم بمواجهة قطر ضد الإكوادور، على أن تكون المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل على استاد لوسيل.

وتكون برنامج حفل الافتتاح بـ7 فقرات، مزجت بين التقاليد القطرية والعربية والثقافة العالمية، وتم الاحتفاء بالمنتخبات الـ32 المشاركة بهذه النسخة، وبالدول السابقة التي استضافت المونديال، وبالمتطوعين في البطولة.

افتتاح من عالم آخر

وانطلق الحفل بتلاوة بعض من آيات القرآن الكريم من غانم المفتاح سفير النسخة الحالية، بحضور النجم الأمريكي مورجان فريمان، قبل أن يشهد الحفل فقرة بعنوان “نوستالجيا المونديال”، استعرضت أغاني البطولة القديمة مع تميمة كل نسخة.

وتم تقديم تميمة كأس العالم 2022 “لعيب”، الذي يحظى بالكثير من المرح ويرتدي الزي العربي، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي أشعلت أجواء المدرجات.

وقدم نجم البوب الكوري الجنوبي أحد الأعضاء السبعة لفرقة “بي تي إس”، جونغكوك أغنية “دريمرز” بصحبة المطرب القطري فهد الكبيسي.

وتم عرض فيلم تسجيلي لمجموعة شباب يلعبون الكرة في الهواء بمشاركة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني خلال فترة شبابه، قبل أن يظهر في مقصورة استاد البيت ووقع على القميص الذي ارتداه قبل عقود.

حضور لافت

وشهدت الحفل حضور العديد من الشخصيات البارزة، وفي مقدمتهم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذي وجه جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالسعودية بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها قطر؛ لمساندة جهودها في استضافة البطولة، ويتابع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ذلك.

وتواجد في مدرجات استاد البيت لمتابعة كأس العالم 2022، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الرئيسي الجزائري عبدالمجيد تبون، ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بجانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو.

وكما حضر حفل افتتاح كأس العالم 2022، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ والرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الرواندي بول كاغامي.

تفاعل جماهيري ورسائل سلام

وتفاعلت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع حفل افتتاح كأس العالم 2022، وأكدوا أنه يحمل رسائل سلام ومحبة، حيث اجتمع المسؤولون وساندوا قطر من المدرجات لتقديم نسخة استثنائية.