حقيقة التحقيق مع اتحاد الكرة المصري بسبب ودية الفراعنة وبلجيكا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، اليوم الخميس، عن إقالة أحد المسؤولين بـ الجبلاية بعد تورطه في واقعة غير أخلاقية.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا رسميًّا مقتضبًا يعلن فيه إقالة المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية دون الكشف عن تفاصيل أخرى حول هذه الواقعة.

تحقيق رسمي

وفي سياق آخر، وضح إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بالمصري، اليوم الخميس، حقيقة فتح وزارة الشباب والرياضة تحقيقًا مع اتحاد الكرة المصري لكرة القدم (الجبلاية) في ملابسات مباراة مصر وبلجيكا الودية.

وقال الكومي: “أهلًا وسهلًا بأي جهة رقابية أو تحقيق بأي شيء يتعلق باتحاد الكرة وكلنا ثقة في أنفسنا وفي كافة التعاقدات التي قمنا بإبرامها خاصة المتعلقة بالمباريات”.

وأضاف الكومي: “من حق الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة المصري كجهة رقابة أنه يتأكد من صحة أي شيء، لكن (بلاش نمشي وراء السوشيال ميديا) لأن السوشيال ميديا لا يجب أن تُوجه الرأي العام”.

تفاصيل

وتابع الكومي: “الشركة التي نظمت اللقاء تحملت تكاليف الرحلة والإقامة بالإضافة إلى حصولنا على 250 ألف دولار ولم تشترط مشاركة نجم بعينه في المباراة وعلى رأسهم محمد صلاح”.

وواصل عضو اتحاد الكرة المصري حديثه: “ما أثير حول أن الجانب البلجيكي حصل على مليون دولار أو أكثر من ذلك غير صحيح والدليل أن الصحف البلجيكية أشارت إلى أن منتخبها تقاضى 500 ألف دولار باعتباره المصنف الثاني عالميًّا”.

وأتم: “وزارة الرياضة أرسلت استفسار فقط لاتحاد الكرة بشأن مُلابسات التعاقد الذي حدث بشأن مباراة مصر وبلجيكا وقمنا بالرد عليهم بالمستندات وبكل شفافية لأننا ليس لدينا شيء نخفيه”.