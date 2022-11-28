حقيقة غير سارة لبايدن بشأن دوره بأوكرانيا

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيرات الجمهوريين بشأن أوكرانيا بعد فوزهم بأغلبية مجلس النواب، حيث يطالبون بضرورة وجود رقابة أكثر صرامة على المساعدة العسكرية الهائلة التي قدمها لأوكرانيا.

المساعدات لأوكرانيا

وأكدت صحيفة بلومبرج، أن إطالة أمد الصراع في أوكرانيا غير مفيد لواشنطن، وأوضحت أن تكاليفه في ازدياد، ولن تكون واشنطن قادرة على إيلاء الاهتمام للمناطق الأخرى، خصوصًا مع نفاد مخزونات الذخيرة.

وقالت الصحيفة: بدأ الاعتقاد يسود عند المسؤولين الأمريكيين أن بلادهم قد تلقت بالفعل كل الثمار الممكنة من الأزمة الأوكرانية.

تكلفة الحرب

وأشارت إلى أنه بمرور الوقت، ستزداد تكلفة إجراء الأعمال القتالية، وفي هذا الخصوص، لن تكون واشنطن قادرة على إيلاء الاهتمام اللازم للمناطق الأخرى، وستنتهي مخزونات الذخيرة.

وكشف الصحيفة الأمريكية أن الأزمة المطولة ستكشف المشاكل المرتبطة بالقاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية، مضيفة: تفاقم الوضع حول تايوان سيزيد من مصلحة إدارة بايدن في إنهاء الأعمال العدائية في أوروبا.

المفاوضات

ونوهت الصحيفة إلى أنه يجب على أوكرانيا أن تظهر انفتاحها على المفاوضات من أجل إنهاء الصراع للاستمرار في تلقي الدعم من الغرب، وإلا فقد تكون الولايات المتحدة في وضع غير مؤاتٍ.