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رافائيل كلاوس

حكم برازيلي لإدارة مباراة المغرب وكندا بالمونديال

2022-11-30 الساعة 1:18
حكم برازيلي لإدارة مباراة المغرب وكندا بالمونديال
المواطن - متابعة

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” هوية الحكم الذي سيقود مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الكندي، غدًا الخميس، بالجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم “قطر 2022”.

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صافرة برازيلية

وعين “فيفا”، البرازيلي رافائيل كلاوس، حكما لمباراة المغرب وكندا، بآخر جولات المجموعة السادسة من مونديال كأس العالم قطر 2022.

يذكر أن المنتخب المغربي يحتل وصافة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن المتصدر كرواتيا، بينما تتواجد بلجيكا في المركز الثالث بـ3 نقاط وتأتي كندا أخيرا بدون نقاط.

المنتخب المغربي
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

المغرب وكندا

ويلتقي منتخبا كندا ضد المغرب في السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب الثمامة، غدًا الخميس، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات بالمجموعة السادسة بمونديال قطر 2022.

واقترب منتخب المغرب من تكرار إنجازه التاريخي الذي يعود لمونديال المكسيك 1986، بعدما كان أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل للدور الثاني من المونديال.

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