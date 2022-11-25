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يدير مباراة الأخضر غدًا بالمونديال

حكم مباراة السعودية وبولندا عانى منه ميسي!

2022-11-25 الساعة 4:47
حكم مباراة السعودية وبولندا عانى منه ميسي!
المواطن - محمد سمعه

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سيدير الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو مباراة السعودية وبولندا غدًا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم في قطر.

حكام مباراة السعودية وبولندا

وسيعاون الحكم البرازيلي، المساعدين برونو بوسيكلا من البرازيل، وبرونو بيريس من البرازيل، وسيكون البيروفي كيفن أورتيجا حكمًا رابعًا.

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وسبق لـ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن انتقد الحكم البرازيلي سامبايو خلال إدارته لإحدى مباريات الأرجنتين في كأس كوبا أمريكا العام الماضي.

حكم مباراة السعودية وبولندا وميسي
حكم مباراة السعودية وبولندا وميسي

ميسي ينتقد سامبايو

وكان ميسي سبق وأن كتب منشورًا عن الحكم البرازيلي قائلًا في حسابه في ” الإنستجرام” : “الحكم كان عجيبًا معنا، لكن الأهم هو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث”.

وفي وقت سابق، سبق لنادي الاتحاد الاعتراض على تعيين الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لإدارة مباراة الهلال بالجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي.

وقال الناقد الرياضي عثمان أبو بكر في تصريحات لـ برنامج ” المنصة” الإذاعي في إذاعة ” ألف ألف”: ” الحكم البرازيلي سامبايو حكم سيئ السمعة ببلاده، وليونيل ميسي تحدث عنه مسبقًا بأنه حكم مسيء ولا يعطي الفرق حقها”.

وأضاف عثمان أبو بكر: ” الغريب أن الجانب الهلالي مُصر على هذا الحكم”.

وستنطلق مباراة السعودية وبولندا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب ” المدينة التعليمية”.

وكان المنتخب السعودي فاز على الأرجنتين بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى، بينما تعادلت بولندا مع المكسيك في الجولة ذاتها.

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