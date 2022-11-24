حي الواحة في جدة الأكثر تداولًا بالصفقات العقارية

كشفت الصفقات العقارية عن عدد الأحياء الأكثر تداولًا على مستوى المملكة خلال أسبوع.

حي الواحة أكثر الأحياء

جاء ذلك خلال برنامج البورصة العقارية، عبر قناة الإخبارية، حيث سجل حي الواحة في جدة، أكثر الأحياء تداولًا بعدد 65 صفقة بقيمة بلغت 45 مليون ريال، وجاء حي السيف في الدمام بالمركز الثاني بـ 62 صفقة بقيمة 152 مليون ريال.

وجاء في المركز الثالث حي الرمال بالرياض بعدد عمليات بلغ 57 صفقة بقيمة 85 مليون ريال.