خبأ 80 كجم قات في مركبة يقودها بجازان

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قبضت دوريات شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الدائر بمركز دفا في منطقة جازان، اليوم الجمعة، على مواطن بحوزته 80 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر ومبلغ مالي، مخبأة في مركبة يقودها.
وذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن المواطن قام بإخفاء كمية المخدر في مركبة كن يقودها، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.