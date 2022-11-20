خطة ماكرون للمناخ يكشفها في تغريدة

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تنظيم قمة للمناخ في باريس العام المقبل من أجل اتفاق مالي جديد مع الدول الضعيفة، وذلك بعدما اختتم قمة المناخ COP27 في مصر.

عقد قمة في باريس

وغرد الرئيس الفرنسي عبر الحساب الرسمي على تويتر قائلًا: نحتاج إلى اتفاق مالي جديد مع الدول الأكثر ضعفًا، سأعمل على ذلك مع شركائنا بهدف (عقد) قمة في باريس قبل (مؤتمر) كوب المقبل” المقرّر في دبي نهاية 2023.

وبعد مفاوضات طويلة وصعبة تجاوزت بكثير الموعد المحدّد، اختتم مؤتمر الأطراف حول المناخ COP27 صباح الأحد بعدما أقرّ نصّاً ينشئ صندوقاً لتعويض الدول الفقيرة المتضررة من التغيّر المناخي.

وأعربت فرنسا اليوم الأحد، عن ترحيبها بالتقدم الذي تم إحرازه بمؤتمر المناخ في مصر COP27، بعدما تم إقرار إنشاء صندوق مكرس لتمويل الأضرار المناخية اللاحقة بالدول الأكثر ضعفًا وفقرًا بالعالم.