Icon

السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان Icon سير أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية Icon محمد بن سلمان يطلق سير لصناعة السيارات الكهربائية Icon ونتروندرلاند تجربة عالمية لمحبي التزلج Icon تجارب استثنائية مع الأسود في رياض زوو Icon نجاة عمران خان من محاولة اغتيال في باكستان Icon أمانة جدة تغلق 19 موقعًا لمنع التلوث Icon ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟ Icon تسلسل زمني للعطل في المنافذ الدولية الثلاثة Icon عودة العمل في جوازات المنافذ بعد العطل الجزئي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
دفع الاستهلاك إلكترونيًّا

خطوات سداد فاتورة الكهرباء بالإنترنت

2022-11-04 الساعة 12:08
خطوات سداد فاتورة الكهرباء بالإنترنت
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الكهرباء خطوات دفع فاتورة الاستهلاك إلكترونيًّا عن طريق التطبيق المخصص لذلك عبر الجوال.

كشفت ذلك الشركة عبر حسابها عل موقع تويتر “العناية بالمشتركين”، حيث ردت على سؤال مغرد استفسر عن طريقة سداد فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف بالخطوط الجوية القطرية في الرياض

Img

معهد سرب يواصل قبول المتدربين بمكافأة 3500 ريال

جاءت الخطوات كما يلي:

1- من شاشة فواتيري ادفع فاتورتك.

2- قم باختيار المبلغ المراد دفعه ثم اختر طريقة الدفع وانقر ادفع.

3- قم بالسداد.

4- تم بنجاح دفع الفاتورة.

أيضًا يمكن الدفع عن طريق الهواتف الذكية، حيث إن هناك عدة خدمات أبرزها:

– تسجيل المشترك.

– خدمات حسابي (تعريف حساب، بدء خدمة، إنهاء الخدمة).

– نقل الملكية.

– حساب لا يخصني (خدمة الإبلاغ عن حساب لا يخص المشترك).

– مركز الرسائل.

– طلبات حجز المواعيد.

– طلبات الفواتير.

– عرض خطة الأقساط.

– استعراض كل طلبات وبلاغات المشترك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صور الكسوف تظهر ألسنة اللهب على حافة...
السعودية اليوم

صور الكسوف تظهر ألسنة اللهب على حافة...

السعودية اليوم
ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية في 2025
السعودية اليوم

ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية في 2025

السعودية اليوم
77 جهة لتوظيف خريجي جامعة الملك فهد
السعودية اليوم

77 جهة لتوظيف خريجي جامعة الملك فهد

السعودية اليوم
أمريكا تهدد روسيا بقنابل B61-12 التكتيكية
العالم

أمريكا تهدد روسيا بقنابل B61-12 التكتيكية

العالم
السعودية لاعب دولي في القارة الأفريقية
السعودية اليوم

السعودية لاعب دولي في القارة الأفريقية

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة وزراء...
الملك سلمان

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة وزراء...

الملك سلمان
ويكند الرعب في موسم الرياض: الزوار أبدعوا
حصاد اليوم

ويكند الرعب في موسم الرياض: الزوار أبدعوا

حصاد اليوم
جدل بسبب تلبس الجن بالمتبرجات
السعودية اليوم

جدل بسبب تلبس الجن بالمتبرجات

السعودية اليوم