خطوات سداد فاتورة الكهرباء بالإنترنت

أعلنت شركة الكهرباء خطوات دفع فاتورة الاستهلاك إلكترونيًّا عن طريق التطبيق المخصص لذلك عبر الجوال.

كشفت ذلك الشركة عبر حسابها عل موقع تويتر “العناية بالمشتركين”، حيث ردت على سؤال مغرد استفسر عن طريقة سداد فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت.

جاءت الخطوات كما يلي:

1- من شاشة فواتيري ادفع فاتورتك.

2- قم باختيار المبلغ المراد دفعه ثم اختر طريقة الدفع وانقر ادفع.

3- قم بالسداد.

4- تم بنجاح دفع الفاتورة.

أيضًا يمكن الدفع عن طريق الهواتف الذكية، حيث إن هناك عدة خدمات أبرزها:

– تسجيل المشترك.

– خدمات حسابي (تعريف حساب، بدء خدمة، إنهاء الخدمة).

– نقل الملكية.

– حساب لا يخصني (خدمة الإبلاغ عن حساب لا يخص المشترك).

– مركز الرسائل.

– طلبات حجز المواعيد.

– طلبات الفواتير.

– عرض خطة الأقساط.

– استعراض كل طلبات وبلاغات المشترك.