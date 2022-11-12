خيارات الوصول إلى ملاعب المونديال

دعت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر جمهور كرة القدم إلى التخطيط الجيد لتنقلاتهم قبل انطلاق فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022™، ونشرت على موقعها الإلكتروني مجموعة من المعلومات التي من شأنها تسهيل تجربة تنقل المشجعين خلال فترة البطولة، وتشمل دليل التنقل إلى ملاعب البطولة الثمانية، ومنطقة وسط الدوحة، والتنقلات اليومية، وخدمات ومرافق النقل للمشجعين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

كيفية التنقل

ويتعيَّن على المشجعين التعرف على خيارات التنقل المتنوعة، والتخطيط لرحلاتهم قبل وقت كافٍ من انطلاق صافرة البداية للمباراة الافتتاحية في السابعة من مساء يوم 20 نوفمبر الجاري في إستاد البيت، بين منتخب قطر المضيف ومنتخب الإكوادور، وسيشهد دور المجموعات أربع مباريات في اليوم الواحد، من 21 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.

وأوصت اللجنة العليا المشجعين باستخدام المواصلات العامة، التي تشمل مترو الدوحة وخدمات الحافلات المختلفة، إضافة إلى خدمة حافلات النقل السريع من وإلى ملاعب المونديال، حيث تتوفر لجمهور كأس العالم خيارات متنوعة من وسائل النقل، تشمل مترو الدوحة، وحافلات النقل السريع إلى الملاعب، والسيارات الخاصة، ومركبات الأجرة، وسيارات التطبيقات الذكية.

مواعيد الانطلاق

وتبدأ خدمات النقل قبل أربع ساعات من انطلاق المباراة، وتستمر حتى ساعة ونصف بعد صافرة النهاية.

وتقع خمسة من ملاعب المونديال على مسافة قريبة سيراً على الأقدام من محطات المترو، وهي ملاعب أحمد بن علي، والمدينة التعليمية، وخليفة الدولي، ولوسيل، و974، بينما سيجري تشغيل خدمات الحافلات بين الملاعب الثلاثة المتبقية، وهي البيت والجنوب والثمامة، ومحطات المترو الأقرب لكل منها في أيام المباريات.

ويقع أستاد أحمد بن علي على مسافة 10 دقائق سيراً على الأقدام من محطة مترو الرفاع على الخط الأخضر، فيما يقع أستاد المدينة التعليمية على مسافة 10 دقائق مشياً من محطة مترو المدينة التعليمية، على الخط الأخضر، أما أستاد خليفة الدولي فيبعد 10 دقائق سيراً على الأقدام من محطة مترو المدينة الرياضية، على الخط الذهبي، ويقع أستاد لوسيل على مسافة 15 دقيقة مشياً من محطة مترو لوسيل، على الخط الأحمر، ويبعد أستاد 974 نفس المسافة تقريباً عن محطة رأس بو عبود، على الخط الذهبي.

ويحتاج المشجعون إلى استخدام الحافلة لمدة 25 دقيقة للوصول من محطة مترو لوسيل على الخط الأحمر إلى استاد البيت وهو أحد ملاعب المونديال، ثم 15 دقيقة سيراً على الأقدام من موقف الحافلات إلى الأستاد، وللوصول إلى أستاد الجنوب فيمكن استخدام الحافلة لمدة 15 دقيقة من محطة مترو الوكرة على الخط الأحمر، إضافة إلى 10 دقائق مشياً، أما أستاد الثمامة فيمكن الوصول إليه من محطة مترو المنطقة الحرة على الخط الأحمر، ثم استخدام الحافلة لمدة 20 دقيقة، وبعدها المشي لمدة 25 دقيقة.

وسيجري تشغيل خدمة حافلات النقل السريع إلى الملاعب من خمسة مواقع، هي بروة مدينتنا، وسوق واقف شمالاً، ومهرجان الفيفا للمشجعين، ومنطقة الخليج الغربي، وبروة براحة الجنوب.

وتقع نقاط مناطق الإنزال والتحميل على مقربة من الملاعب الثمانية، لخدمة سيارات الأجرة وسيارات التطبيقات الذكية، ويتعيَّن على المشجعين الاستعداد للمشي لمدة 20 دقيقة على الأقل بعد النزول من السيارة.