ديديه دروجبا أنقذ كوت ديفوار بمونديال 2006

يدين الكثير من الإيفواريين بالفضل للنجم الأسطوري ديديه دروجبا لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي ومنتخب كوت ديفوار السابق، بسبب إنقاذه للبلاد في عام 2006، عقب تأهل المنتخب الإيفواري لكأس العالم في ألمانيا وقتها.

إنقاذ ديديه دروجبا

وكانت كوت ديفوار الواقعة في غرب القارة الإفريقية، تُعاني من ويلات الحرب الأهلية، ليتسبب تأهل المنتخب الإيفواري وقتها في صنع هدنة بين الشعب الإيفواري والعمل على تهدئة الأوضاع وقت مباريات كوت ديفوار في المونديال.

وكان دروجبا أكد على أن الرياضة تصنع الفارق ومن الممكن أن تنشر السلام بين الناس، معربًا عن سعادته بالمساهمة في تهدئة الأوضاع في بلاده بعد الوصول لمونديال 2006.

تأهل تاريخي

وتواجد منتخب كوت ديفوار وقتها في مجموعة قوية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2006 مع منتخبات مصر والكاميرون وليبيا والسودان وبنين، ووقتها حقق منتخب كوت ديفوار المعجزة بالتأهل لكأس العالم 2006 للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل منتخب كوت ديفوار لمونديال 2006 ليتواجد في مجموعة قوية مع منتخبات ” الأرجنتين، هولندا، صربيا” فخسر أمام منتخبي الأرجنتين وهولندا وحقق فوزًا صعبًا على المنتخب الصربي بنتيجة 3-2.

النجم ديديه دروجبا كان نجح في تحقيق أرقام مميزة وبطولات مع نادي تشيلسي الإنجليزي، حيث فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2012 بجانب الفوز بالدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا من قبل.

وكان دروجبا صاحب الـ44 عامًا اعتزل كرة القدم في عام 2018.