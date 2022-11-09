ديوان المظالم يعلن موعد التقديم على برنامج خبير

ديوان المظالم عن موعد التقديم على برنامج (خبير) للتدريب التعاوني للعام 1444هـ، والذي يستهدف (الجنسين) من طلاب الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة في مختلف التخصصات للتدريب بمحاكم ديوان المظالم وإداراته بجميع مناطق المملكة، وذلك استكمالًا للتعاون والشراكات المؤسسية مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

عن التدريب: تأكيدًا على مسؤوليته الاجتماعية، حرص مرفق القضاء الإداري على توفير فرص تدريبية يستفيد منها الطلاب والطالبات بالاطلاع والتعرف على العمل القضائي داخل إدارات ديوان المظالم ومحاكمه، يهدف التدريب إلى: