ذكاء رينارد ودفاع الأخضر يحرم الأرجنتين من 3 أهداف

نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد في تحجيم وتقليل خطورة منتخب الأرجنتين الهجومية، وذلك بعد أن ساهمت خطة المدرب الفرنسي في إيقاع لاعبي منتخب التانجو في مصيدة التسلل 7 مرات خلال الشوط الأول.

منتخب الأرجنتين عاجزًا

وتعتمد خطة رينارد على الضغط العالي بالإضافة إلى اللعب بطريقة الدفاع المتقدم، ورغم أن الأمر سلاح ذو حدين، لكن لاعبي الأرجنتين وقعوا في التسلل 7 مرات منهم إلغاء 3 أهداف بواقع هدفين لـ لاوتارو مارتينيز وهدف لـ ليونيل ميسي.

الشوط الأول كان انتهى بتقدم منتخب التانجو بهدف دون رد سجله ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة.

تشكيل منتخب السعودية

وكان المدرب رينارد، اختار تشكيلة مكونة من : “حراسة المرمى: محمد العويس”.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي البليهي، حسان التمبكتي، ياسر الشهراني.

وسط الملعب: عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، محمد كنو.

خط الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، سالم الدوسري”.

وشهد الشوط الأول إصابة سلمان الفرج وخروجه من المباراة اضطراريًا مع الدفع باللاعب نواف العابد بدلًا منه.

يذكر أن منتخب التانجو يُقابل للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، منتخبًا عربيًا في دور المجموعات.