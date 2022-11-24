رئاسة الهيئات تحصل على شهادتي الآيزو في المواصفات الدولية ورضا العملاء

حصل مركز الاتصال الموحَّد بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على شهادتي الآيزو في تحقيق متطلبات المواصفات الدولية في جودة إدارة طلبات العملاء (ISO/10002/2018)، وتحقيق متطلبات المواصفات الدولية في قياس رضا العملاء (ISO/10004/2018)، نظير تحقيق المركز لمعايير الجودة الدولية (الآيزو).

وتفيد شهادة تحقيق متطلبات المواصفات الدولية في جودة إدارة طلبات العملاء (ISO/10002) بقدرة المركز على التعامل مع بلاغات المستفيدين بشكل فعال، كما يفيد حصول مركز الاتصال الموحد على شهادة قياس رضا العملاء (ISO/10004) إلى تمكن الرئاسة العامة من وضع آليات دقيقة لتحديد قياس رضا العملاء، وتحديد متطلباتهم، لتحسين الخدمة المقدمة لتلبية احتياجاتهم، بصورة مستمرة.

الجدير بالذكر أن مركز الاتصال الموحد قد حصل على شهادة الآيزو ISO 9001:2015 في نظام إدارة الجودة في أعمال المركز.

وقد تسلَّم الشهادة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأكد على أن الرئاسة العامة تحرص على التميُّز وإتقان الأعمال وتجويدها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

ووجه معاليه شكره للقائمين على مركز الاتصال الموحد على أدائهم لأعمالهم بتميز ونيلهم هاتين الشهادتين المهنية.

ونوَّه معاليه بالدعم الذي تحظى به الرئاسة العامة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.